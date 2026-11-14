Manovra, Meloni: “Regime forfettario a 100mila euro misura di buonsenso, per la sinistra gli autonomi sono lavoratori di serie B”

(Adnkronos) – "Un idraulico, un commercialista, un fisioterapista fino a oggi, se lavoravano sodo e superavano gli 85mila euro di fatturato, uscivano dal regime forfettario, cioè addio all'imposta unica del 15% e dentro il regime ordinario. E quindi, per paradosso, un anno che era andato bene finiva per diventare una penalità, e chi produce era spinto a frenare anziché a crescere. Per questo dal 2027 la soglia del regime forfettario sale a 100mila euro per l'Irpef, mentre per l'Iva serve un accordo con l'Unione europea e ci stiamo lavorando". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel terzo video-pillola sulla manovra, pubblicato sui social, in cui saluta il superamento della soglia del regime forfettario a 100mila euro per l'Irpef come "una misura di buon senso per aiutare chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende". "Ora – aggiunge la premier – la sinistra dice che così un autonomo che fattura 100mila euro è un privilegiato, solo che confonde, e spesso di proposito, il fatturato con lo stipendio, cioè omette di dire che da quei 100mila euro l'autonomo deve togliere le spese per lavorare, i contributi che si paga da solo e le tasse. Poi l'autonomo non ha le ferie pagate, la tredicesima, la liquidazione, quando si ammala, quando diventa genitore ha tutele molto più deboli di un dipendente, quindi il paragone con il lavoratore dipendente non regge, perché sono due vicende completamente diverse". "La verità è che per la sinistra gli autonomi sono dei lavoratori di serie B, invece per noi i lavoratori sono tutti uguali, qualsiasi contratto abbiano. E rispettiamo e vogliamo aiutare chi rischia in proprio per creare valore e non si arrende", conclude Meloni.

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