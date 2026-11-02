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L’Udinese esonera Runjaic, in arrivo Paolo Zanetti

AdnKronos

L’Udinese esonera Runjaic, in arrivo Paolo Zanetti

Lun, 02/11/2026 - 18:39

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(Adnkronos) –
L'Udinese ha deciso di cambiare guida tecnica. Fatale la pesante sconfitta 5-2 con la Roma e un inizio di campionato molto negativo con solo 5 punti in dieci partite di Serie A. Il club bianconero ha comunicato "di aver sollevato Kosta Runjaic dalla guida tecnica della prima squadra. Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali", rende noto l'Udinese. 
Al posto del tedesco Runjaic è in arrivo Paolo Zanetti. Il tecnico vicentino è pronto a tornare in panchina nove mesi dopo essere stato esonerato dal Verona. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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