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Libano, spari contro pattuglia finlandese Unifil: aperta inchiesta

AdnKronos

Libano, spari contro pattuglia finlandese Unifil: aperta inchiesta

Mar, 10/11/2026 - 21:55

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(Adnkronos) – Decine di colpi contro una pattuglia di Unifil oggi, martedì 10 novembre, in Libano. Secondo quanto apprende l'Adnkronos si tratta di militari finlandesi. I fatti a Tiro, nell’area Est a prevalenza shiita, in una strada abbastanza deserta. Nessun ferito o mezzo colpito. Unifil ha aperto un'inchiesta.   I militari a loro volta hanno risposto aprendo il fuoco, come spiega Unifil chiedendo al governo libanese di avviare velocemente un'indagine per identificare e perseguire il responsabile dell'aggressione. L'assalitore ha smesso di sparare dopo la risposta dei militari della forza Onu. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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