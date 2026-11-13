Laura Pausini vince il suo quinto Latin Grammy, trionfo assoluto per Rosalía

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L'Italia torna a brillare sul tetto della musica latina. Laura Pausini si è aggiudicata il suo quinto premio in carriera ai Latin Grammy Awards 2026, trionfando nella categoria 'Miglior album pop tradizionale' con il suo progetto discografico 'Yo Canto 2'. La cerimonia, andata in scena ieri sera, 12 novembre, alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, ha visto inoltre la consacrazione definitiva della star spagnola Rosalía, vera dominatrice della serata. Costretta a seguire l'evento da casa a causa di uno stato febbrile, la Pausini ha affidato tutta la sua emozione ai social network: "Che meraviglia incredibile ricevere questo Latin Grammy. Mi vengono le lacrime agli occhi per la felicità e l'orgoglio", ha scritto l'artista romagnola. "Sono profondamente grata all'Accademia e a tutti i cantautori spagnoli e latinoamericani ai quali continuo a rendere omaggio in ogni concerto". Nel suo messaggio, la cantante ha ringraziato produttori, musicisti e il suo team per aver reso possibile un disco che definisce "un sogno che desideravo realizzare da anni e al quale ho dedicato tutta la mia anima e la mia voce". Non è mancato un ringraziamento speciale ai fan e una dedica personale: "Dall’Italia, e con la febbre (anche se spero che mi passi presto), mando un abbraccio gigantesco a tutti, specialmente ai miei fan, che mi sostengono sempre e mi accompagnano con tanto affetto. Dedico questo premio al mio amico Walter e a mio fratello, il mio cane Marlon". L'artista ha infine dato appuntamento al suo pubblico oltreoceano: il tour in lingua spagnola riprenderà ufficialmente il 17 febbraio 2027 da Buenos Aires. Se l'Italia festeggia con la sua artista più internazionale, la notte di Las Vegas ha incoronato Rosalía come regina indiscussa della musica latina. La cantautrice ha fatto incetta di premi, portando a casa le statuette più ambite: 'Album dell'anno' e 'Miglior album alternativo' per 'Lux (Opere complete)", oltre a 'Canzone dell'anno' e 'Miglior canzone pop' per 'La Perla' (in collaborazione con Yahritza y Su Esencia), aggiudicandosi anche il premio per il 'Miglior video musicale di breve formato'. Tra gli altri grandi protagonisti della kermesse spicca il giovanissimo argentino Milo J, vincitore del 'Disco dell'anno' con 'Niño' e del 'Miglior album di musica folk'. Grande successo anche per Karol G, che si aggiudica il 'Miglior album di musica urbana' (Tropicoqueta) e la 'Miglior performance reggaeton' insieme a Feid. Serata da incorniciare anche per il duo CA7RIEL & Paco Amoroso, pluripremiati nelle categorie elettroniche e pop/rock (con una collaborazione d'eccezione con Sting). Alejandro Sanz trionfa nel 'Miglior album pop contemporaneo', Juanes nel 'Miglior album pop/rock', mentre Jorge Drexler si porta a casa, tra gli altri, il premio per il 'Miglior album di un cantautore' e la 'Miglior canzone alternativa'. Riconoscimenti anche per Bizarrap & Daddy Yankee ("Miglior canzone urban") e Carlos Vives ("Miglior album Cumbia/Vallenato").

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