‘La memoria del legno’, gli alberi diventano monumenti ai Giusti: al via la quarta edizione

(Adnkronos) – Radicare nella terra il coraggio di chi ha sfidato i totalitarismi, le discriminazioni e le sfide più estreme della vita, affidando alle nuove generazioni il compito di custodirne il messaggio. Si apre ad Aviano domani, giovedì 12 novembre, alle ore 10.30, nel Parco Oriana Fallaci, la quarta edizione de La memoria del legno. Il festival diffuso di cittadinanza, storie e scienza, promosso dal Comune di Spilimbergo, curato da Damatrà e sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: per un mese il cartellone trasformerà dieci comuni friulani in un grande laboratorio di ecologia e impegno civile. Alla prima intitolazione, domani, in omaggio al coraggioso giornalista gallese Gareth Jones, prenderà parte anche il sindaco di Aviano, Paolo Tassan Zanin, insieme agli studenti e studentesse delle scuole superiori cittadine. Sarà la prima tappa di un percorso che arricchirà la Foresta diffusa dei Giusti del Friuli Venezia Giulia: gli alberi diventeranno monumenti con le piccole campane in terracotta appese via via dagli studenti ai rami degli alberi. Il cartellone punta su protagonisti straordinari del nostro tempo. Doppio tributo per Alex Zanardi, simbolo universale di rinascita attraverso lo sport e forza d’animo di fronte alle avversità: al campione di resilienza saranno intitolate una magnolia il 18 novembre nell’area sportiva di San Giovanni al Natisone e un ciliegio il 2 dicembre nel giardino della biblioteca di Lignano Sabbiadoro. Grande attesa anche per l’omaggio a Malala Yousafzai, l’eroica attivista pakistana Premio Nobel per la Pace che ha sfidato il fondamentalismo per difendere il diritto delle ragazze all’istruzione, celebrata il 19 novembre al Parco Gaspari di Latisana con un carpino bianco. Nel calendario brillano altre figure esemplari: lo statista tedesco e Nobel per la Pace Willy Brandt, emblema della distensione internazionale (16 novembre a Cervignano del Friuli con un salice); Aida Buturović, la bibliotecaria di Sarajevo che protesse i libri e i valori comuni durante l’assedio balcanico (17 novembre a Sedegliano con un cedro dell’Himalaya); l’infermiera polacca Irena Sendler, che strappò oltre 2.500 bambini ebrei dal ghetto di Varsavia (1° dicembre a Maniago con un acero campestre). E ancora Tommie Smith, l’iconico velocista del pugno chiuso guantato di nero sul podio olimpico del 1968 contro il razzismo (3 dicembre a Udine con un leccio), la storica direttrice della Biblioteca Nazionale di Torino Ester Pastorello (10 dicembre a Mortegliano con un cipresso di Lawson) e la chiusura il 15 dicembre a Spilimbergo con una magnolia per Laura Conti, partigiana, medica e pioniera dell’ambientalismo italiano dopo il disastro di Seveso. Ad arricchire il programma fino a febbraio 2027 saranno gli incontri nelle scuole superiori con l’«arbonauta» friulano Pietro Maroè, i laboratori artistici e di land art con Virginia di Lazzaro e Alejandro Piccione e le esplorazioni gratuite di citizen science curate da Wild Routes Aps.

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