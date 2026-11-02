La Island Motorsport, con Alex Lorenzato (Ford Fiesta Rally) conquista il titolo nel Campionato Italiano Rally Terra 2026 al termine del 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino

Con una gara d’anticipo sul ruolino di marcia, il giovane Alex Lorenzato si è laureato Campione Italiano Rally Terra di classe Rally3, al termine del 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinto nonché penultimo round della serie andato in scena lo scorso fine settimana. Seppur al debutto sui selettivi sterrati di Gallura e Monte Acuto, il talentuoso portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), al volante della Ford Fiesta Rally3 della PR2 Sport gommata Pirelli, nonché condivisa con l’esperto Nicolò Lazzarini, è balzato al comando della categoria sin dal prologo del sabato difendendo, l’indomani, la leadership sino al traguardo di Berchidda dove, una volta acquisito il risultato, ha potuto festeggiare il titolo, oltremodo impreziosito dalla decima posizione assoluta. Per il pilota veneto, un alloro maturato alla luce di un costante percorso di crescita e legittimato da uno score di tutto rispetto nell’ambito di una stagione da incorniciare: quattro ori (Foligno, Adriatico, San Marino e appunto Nuraghi) e una piazza d’onore (Val d’Orcia).

«Un epilogo vincente e ricco di soddisfazioni, certo, ma pur sempre frutto di un gran lavoro di squadra» – ha sottolineato un entusiasta Lorenzato alla bandiera a scacchi – «La competizione in sé? Si è rivelata decisamente più tosta e insidiosa del previsto a causa di pioggia e nebbia. Siamo, comunque, riusciti a gestire il tutto al meglio mantenendo un buon passo. A parte il finale al cardiopalma che ci saremmo risparmiati volentieri: stavamo terminando la decima e ultima prova speciale quando abbiamo forato. Ma fortunatamente, avevamo le ruote di scorta riuscendo, così, a limitare i danni. Detto questo, per quanto non rientrasse tra i nostri obiettivi della vigilia, non nascondiamo la soddisfazione per esserci anche inseriti nella top ten a dimostrazione che, anche le “piccoline”, possono dir la loro a confronto con le ben più performanti “Rally2”. Infine, doveroso porgere i miei più sentiti ringraziamenti a quanti ci hanno consentito di vincere il titolo: il team e il mio insostituibile coach Franco Cunico, su tutti, oltre Nicolò e Carlo che si sono alternati alle note; senza dimenticare, ovviamente, il prezioso supporto offerto dalla Island e da Motornet». Archiviata trionfalmente la difficile trasferta in Sardegna, ora testa e cuore rivolti al prossimo impegno in calendario: il 5° Rally del Brunello, atto conclusivo del CIRT in programma nel Senese dal 27 al 28 novembre.

Classifica finale 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino

1. Fontana-Arnaboldi (Toyota GR Yaris Rally2) in 1h01’07”7; 2. Battistolli-Scattolin (Skoda Fabia RS Rally2) a 3”2; 3. Scandola-Gonella (Skoda Fabia RS Rally2) a 56”1; 4. Ciuffi-Cigni (Skoda Fabia RS Rally2) a 58”6; 5. Constant-Martini (Skoda Fabia RS Rally2) a 1’13”8; 6. Andreucci-Briani (Skoda Fabia RS Rally2) a 2’08”8; 7. Bulacia-Murado (Skoda Fabia RS Rally2) a 2’27”7; 8. Tiramani-Farnocchia (Skoda Fabia RS Rally2) a 3’15”5; 9. Diana-Pintarelli (Skoda Fabia Evo Rally2) a 6’20”5; 10. Lorenzato-Lazzarini (Ford Fiesta Rally3) a 6’26”8.

Classifica CIRT Rally3 (dopo cinque gare)

1. Alex Lorenzato punti 85; 2. Tosetto 57; 3. Bini 26; 4. Trevisani 14.

Calendario CIRT 2026

6/7 marzo – 5° Rally Città di Foligno (Pg); 11/12 aprile – XVII Rally della Val d’Orcia (Si); 23/24 maggio – 33° Rally Adriatico (Mc); 19/20 giugno – 54° San Marino Rally; 31 ottobre/1° novembre – 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino (Ot); 27/28 novembre – 5° Rally del Brunello (Si).