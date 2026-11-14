La cena delle leggende, la nuova racchetta e… Maldini: a Torino non gioca, ma alle Atp Finals è sempre Sinner il numero uno

(Adnkronos) – "C’è Sinner?", "Dove?", "Ma cosa dici, è infortunato". Il leitmotiv, intorno all’Inalpi Arena, è più o meno questo. Jannik Sinner è il grande assente alle Atp Finals 2026, ma la presenza del campione uscente si sente. Si respira nell’aria torinese e fa rumore, anche perché il fuoriclasse azzurro non si vede in campo dal trionfo a Wimbledon per colpa di un fastidioso infortunio al ginocchio. La gente ha voglia di rivederlo e abbracciarlo, anche se di mezzo non c’è una finale Slam. E tra momenti più (quasi sempre) o meno privati, può capitare di incontrarlo… all’ombra della Mole. Sinner è arrivato a Torino poche ore fa. Per una serie di impegni fissati già da tempo, con sponsor e non solo. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 novembre, ha partecipato a un momento con i dipendenti di Lavazza (uno dei suoi sponsor) alla Nuvola, il quartier generale dell’azienda leader nella produzione di caffè. Poche le sue parole, di circostanza: "Grazie a tutti per l’affetto che mi dimostrate sempre". Poi, in serata, ecco la cena riservata del "Club dei numeri uno" organizzata… sul Centrale dell’Inalpi Arena. Con lui, in "una serata fantastica", anche Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e l'attuale numero 1 al mondo Alexander Zverev, in un momento che ha riunito le grandi leggende del circuito. I numeri uno di oggi e di ieri, come Gustavo Kuerten, Lleyton Hewitt, Stefan Edberg, Juan Carlos Ferrero, Mats Wilander, Thomas Muster e Yevgeny Kafelnikov. Nella foto che li ritrae tutti insieme, condivisa sui social dai canali ufficiali Atp, sono riuniti 240 titoli. Non male.

Sinner ha presentato poi oggi in anteprima la sua nuova racchetta personalizzata, in collaborazione con lo sponsor tecnico Head. Si tratta di un modello speciale della linea 'Speed', con la firma di Jannik e l'ormai iconico logo della volpe stilizzata, che – oltre ai risultati di campo – ha reso il fuoriclasse azzurro conosciuto e identificato in tutto il mondo. La curiosità? Per Sinner, Head ha fatto un'eccezione e si tratta di un'esclusiva che finora non ha avuto nessun altro atleta del marchio. Uscirà in edizione limitata tra pochi giorni, il 19 novembre, e poi – da gennaio – verrà distribuita su larga scala. Lo strano sabato di vigilia delle Atp Finals per Jannik ha visto poi la partecipazione a un altro evento 'ristretto', insieme a Paolo Maldini. Ospite del Nike Store di via Roma 43, Sinner ha chiacchierato con il leggendario capitano del Milan, la sua squadra del cuore, in un talk giocato su passioni incrociate. Visto che anche Maldini, un grande pezzo di storia del calcio italiano, è innamorato del tennis. Di sicuro, un discorso da campioni.

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