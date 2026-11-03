Kawasaki KLE650 2027: 70 CV e ruota da 21 pollici

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Kawasaki amplia la propria famiglia adventure con la KLE650 2027, una moto che affianca la KLE500 puntando su maggiore potenza, comfort nei trasferimenti e una dotazione elettronica più completa. La nuova proposta di Akashi si inserisce nel segmento delle bicilindriche di media cilindrata con ruota anteriore da 21 pollici, privilegiando versatilità e capacità di affrontare percorsi differenti. Il motore è il conosciuto bicilindrico parallelo da 649 cc, aggiornato per sviluppare 70 CV. L'introduzione sulla nuova Kawasaki KLE650 2027 dell'acceleratore elettronico rappresenta una novità importante, accompagnata da interventi sui sistemi di aspirazione e scarico. L'obiettivo è ottenere un'erogazione regolare, con una risposta consistente ai medi regimi e maggiore vivacità quando aumenta il numero di giri. La dotazione comprende il controllo di trazione KTRC e il Cruise Control elettronico, particolarmente utile durante i trasferimenti autostradali. L'ABS può essere disattivato su entrambe le ruote, soluzione pensata per la guida lontano dall'asfalto. La ciclistica utilizza un telaio a traliccio compatto, evoluzione della struttura adottata dalla KLE500. Le ruote a raggi misurano 21 pollici davanti e 17 dietro, mentre le sospensioni offrono escursioni rispettivamente di 210 e 196 mm. La sella si trova a 870 mm dal suolo, una quota coerente con l'impostazione adventure e con la necessità di garantire luce a terra sui percorsi accidentati. Rispetto alla sorella minore, la carrozzeria presenta pannelli laterali più estesi, che accentuano la presenza visiva della moto. La KLE650 SE aggiunge il cambio elettronico bidirezionale KQS, strumentazione TFT dedicata, pneumatici tubeless, presa USB-C, paramani, parabrezza maggiorato e protezione motore in alluminio. Sono inoltre previsti tre allestimenti con accessori originali: Top Case, Rally e Adventure Tourer.

Per il 2027, la versione standard viene proposta nella colorazione Metallic Matte Graphensteel Gray, mentre la SE offre Pearl Storm Gray e Pearl Blizzard White.

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