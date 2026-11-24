CALTANISSETTA – Riceviamo e pubblichiamo, integralmente, questa nota di Jessica Napoli.

Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per la grande partecipazione alla presentazione del mio libro “Decostruire la violenza di genere per una nuova educazione affettiva”, che si è svolta venerdì 20 novembre alle ore 16:00 presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada.

L’incontro non si è limitato a un semplice dialogo sui temi, ma ha incluso anche un importante momento laboratoriale che ha visto la partecipazione attiva dei presenti, trasformando l’ascolto in un’esperienza concreta di confronto, riflessione e condivisione.

Ringrazio innanzitutto l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta, e nello specifico l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Ermanno Pasqualino — sempre presente ,attento e sinceramente interessato a queste iniziative — per aver inserito anche questo appuntamento tra gli eventi patrocinati dal Comune e dedicati al contrasto alla violenza di genere

Il mio grazie va inoltre all’AVO di Caltanissetta, in tutta la sua organizzazione, per avermi permesso di realizzare concretamente questo incontro, e a tutte le persone che sono intervenute, contribuendo con la propria presenza e il proprio coinvolgimento attivo a rendere questo momento davvero significativo.

E infine grazie allo staff della Sala degli Oratori di Palazzo Moncada e alla Pro Loco, per aver collaborato con noi.

Il contrasto alla violenza di genere non può esaurirsi nelle ricorrenze ufficiali.Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte ogni giorno, scegliendo di non voltarsi dall’altra parte, educando al rispetto e promuovendo una nuova cultura dell’affettività nelle famiglie, nelle scuole e nella comunità. Continuiamo a parlarne, a formarci e a fare rete, perché il cambiamento inizia dalla responsabilità individuale e collettiva di ciascuno.

Jessica Napoli

Autrice di “Decostruire la violenza di genere-Per una nuova educazione affettiva”