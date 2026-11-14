Iran-Usa, Trump valuta stop attacchi se Teheran e Houthi evitano nuove provocazioni

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Gli Usa potrebbero rinunciare a nuovi attacchi contro l'Iran se Teheran e gli Houthi nello Yemen non dovessero compiere nuove provocazioni. E' quanto avrebbe confidato il presidente americano, Donald Trump, ai suoi più stretti consiglieri negli ultimi giorni, secondo quanto riferito da tre fonti informate citate da Reuters. La notizia è stata rilanciata da diversi media internazionali, tra cui Sky News Arabia e Al-Arabiya. Dopo settimane di minacce di escalation militare e apertura su una possibile conclusione delle ostilità, Trump starebbe dunque valutando una frenata. L'ipotesi sarebbe emersa durante alcuni incontri con i consiglieri per la Sicurezza Nazionale e dopo una serie di briefing dell'intelligence. A pesare sulla valutazione della Casa Bianca sarebbero anche le richieste degli alleati nella regione, contrari a un ritorno a una guerra su vasta scala. "Potrei mettere fine alla guerra immediatamente, ma su richiesta delle nazioni che cerco di proteggere stiamo seguendo una strada un po' più lunga, un po' più civile", ha dichiarato giovedì Trump in un'intervista. Intanto sarebbero "almeno" quattro le petroliere in fiamme nello Stretto di Hormuz dopo aver urtato nelle ultime ore delle mine. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce la tv satellitare al-Jazeera, sono la Marina iraniana e i Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran, sostenendo che una delle navi interessate – a sud di Hormuz – sia una superpetroliera. I Pasdaran affermano inoltre di aver abbattuto un drone Usa in volo sull'isola di Qeshm. Nella notte è stato "intercettato e distrutto", secondo le notizie dell'emittente iraniana Irib rilanciate da al-Jazeera, "un drone americano Mq-1 Predator" con l'impiego di un "nuovo sistema di difesa aerea". Per i Pasdaran è il diciassettesimo drone Mq-1 che viene abbattuto. L'isola di Qeshm – vicina allo Stretto di Hormuz, poco distante dalla città portuale di Bandar Abbas, al largo della costa meridionale della Repubblica islamica – è stata obiettivo nei giorni scorsi di raid circoscritti delle forze Usa.

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