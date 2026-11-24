(Adnkronos) – L'Inter dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu per diverse settimane. Il centrocampista nerazzurro, uscito acciaccato dalla sfida contro l'Atalanta terminata 4-4 a Bergamo, ha riportato un problema muscolare ai flessori della coscia destra. La società milanese ha confermato l'esito degli accertamenti attraverso un comunicato ufficiale. "Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra". Lo stop del regista turco dovrebbe aggirarsi intorno alle quattro settimane, anche se non è esclusa la possibilità di un rientro anticipato. Una notizia che complica i piani di Chivu, costretto a rinunciare a uno dei suoi uomini più importanti in una fase ricca di impegni. Calhanoglu non sarà disponibile per la gara contro lo Stoccarda del 25, per gli appuntamenti con il Genoa tra campionato e Coppa Italia, oltre che per le sfide con Frosinone, Borussia Dortmund, Torino e Lecce. L'obiettivo dello staff nerazzurro è provare a riaverlo a disposizione in occasione della Supercoppa Italiana del 22 dicembre, che si giocherà a San Siro. Per il turco si tratta del secondo infortunio della stagione: già a metà settembre era stato costretto a fermarsi a causa di un fastidio agli adduttori. Il suo rendimento, fino a questo momento, parla di tre reti messe a segno in 14 presenze complessive tra Serie A e Champions League.

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