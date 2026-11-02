Salute

Incendio distrugge un lido a Palermo, probabile origine dolosa / Video

Redazione

Incendio distrugge un lido a Palermo, probabile origine dolosa / Video

Lun, 02/11/2026 - 19:03

Condividi su:

PALERMO (ITALPRESS) – Un incendio di probabile origine dolosa è divampato a Palermo all’interno del lido Plait, sul lungomare dell’Addaura. Per domare le fiamme sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, già presenti nella zona a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo, sradicando alberi e causando allagamenti. Il rogo, sviluppatosi nonostante la pioggia battente, è stato successivamente alimentato dalle forti raffiche di vento. Sono in corso indagini per stabilire le cause che hanno innescato le fiamme. I danni alla struttura balneare sarebbero consistenti.

 

– Foto da video fnu/Italpress –

(ITALPRESS).

    Primo Piano

    il Fatto Siciliano

    Cronaca

    banner italpress istituzionale banner italpress tv

    Attualità

    Politica

    Rassegna Stampa

    Dalla Provincia

    Necrologi di Caltanissetta