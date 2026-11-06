Il rugby Under 16 torna a Caltanissetta, domenica 8 novembre la Nissa attende il Syrako per la riscossa

Cresce l’attesa in città per il prossimo appuntamento con la palla ovale. Domenica 8 novembre, alle ore 11:30, lo Stadio “M. Tomaselli” di Caltanissetta ospiterà la grande sfida del campionato regionale Under 16 tra la Nissa Rugby e il Syrako Rugby Siracusa. Un match che si preannuncia caldissimo e che rappresenta un momento cruciale per i giovani talenti nisseni, pronti a scendere in campo con il morale alto e una grandissima voglia di rivalsa.

La formazione Under 16, inserita in questa stagione nel ruolo di “Cenerentola” del torneo regionale, è reduce dalla sconfitta nella gara d’esordio. Un debutto intenso, fortemente condizionato dall’emozione iniziale e da un avvio in cui i ragazzi hanno subito il piglio degli avversari nei primi venti minuti. Tuttavia, proprio dalle difficoltà è emersa la vera anima della squadra: con il passare dei minuti i giovani nisseni hanno saputo reagire con orgoglio, giocando alla pari e dimostrando carattere, grinta e la determinazione necessaria per lottare su ogni pallone.

Tesoro di quell’esperienza è la consapevolezza dei propri mezzi. La maggiore abitudine al campo degli avversari ha fatto la differenza sul finale, ma lo staff e l’intero ambiente sono convinti che, attraverso il lavoro quotidiano, la pazienza e la determinazione, questo gruppo saprà togliersi grandi soddisfazioni già nel corso di questa stagione.

Più del risultato in sé, al centro del progetto c’è l’immensa importanza dello sport giovanile come palestra di vita, educazione ai sani valori della lealtà, del rispetto e della condivisione. Il rugby, con la sua capacità di insegnare il sostegno reciproco e la cultura del lavoro di squadra, rappresenta uno strumento insostituibile per la crescita dei ragazzi, dentro e fuori dal campo.

La società nissena, capofila della filiera che comprende anche Rugby Palermo ed Unione Rugby Enna, rinnova l’invito a tutta la cittadinanza: l’ingresso allo stadio è completamente gratuito. L’appuntamento è per domenica mattina sugli spalti del “M. Tomaselli” per far sentire il calore del pubblico e sostenere i ragazzi in questa nuova e stimolante avventura all’insegna del divertimento e della passione sportiva.