Corleone si prepara a ospitare, sabato 5 e domenica 6 dicembre, il 1° Rally Città di Corleone e il 1° Historic Rally Città di Corleone, ultimo appuntamento del Campionato Siciliano Rally per auto moderne e storiche. La manifestazione è organizzata da DLF Academy con il Comune di Corleone e si svolgerà sulle strade dell’entroterra palermitano, coinvolgendo anche i territori di Prizzi e Palazzo Adriano.

La gara raccoglie l’esperienza delle precedenti edizioni del Rally Conca d’Oro, proseguendo una internazionale tradizione sportiva legata al territorio. «Cambia il nome, cambiano le strade, ma lo spirito resta quello di sempre: offrire a piloti, team e appassionati una gara vera, organizzata con cura, nel cuore di un territorio dalla storia e dall’identità forti»: questo il messaggio scelto dagli organizzatori.

Tra i primi nomi trapelati, mentre le iscrizioni sono ancora aperte, figura Alessio Pollara: il giovane pilota di Prizzi, già protagonista alla Finale Nazionale della Coppa Italia Rally, tornerà in gara con Gaspare Beninati su Škoda Fabia. Tra le auto storiche attesi anche i corleonesi Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella, al via su Porsche 911 nel 3° Raggruppamento.

Il percorso prevede sette prove speciali, per un totale di 51,05 chilometri cronometrati su 265,23 chilometri complessivi. La partenza è fissata sabato 5 dicembre alle 17.30 da Piazza Falcone e Borsellino, a Corleone. La prima prova, Corleone 1, scatterà alle 17.43 e si svilupperà per 2,45 chilometri.

Domenica 6 dicembre sono in programma tre passaggi sulla Prizzi–Palazzo Adriano, lunga 8 chilometri, con orari del primo concorrente alle 9.18, 13.03 e 16.48. La prova di San Marco, di 8,20 chilometri, sarà invece percorsa alle 10.21, 14.06 e 17.51. L’arrivo è previsto alle 18.30 in Piazza Falcone e Borsellino.

Le attività pre-gara inizieranno venerdì 4 dicembre. La distribuzione delle targhe e dei numeri di gara e le verifiche sportive si svolgeranno alla Direzione Gara, in via Sant’Agostino, dalle 18 alle 22 di venerdì e dalle 8 alle 11.30 di sabato. Le verifiche tecniche ante-gara sono previste in Corso dei Mille dalle 18.30 alle 22.30 di venerdì e dalle 8 alle 12 di sabato. Lo shakedown sulla prova di Corleone, con un massimo di cinque passaggi, si terrà sabato dalle 9 alle 13. La partenza del rally sarà alle 17.30; domenica l’uscita dal parco assistenza è prevista alle 15 e l’arrivo alle 18.30.

Le iscrizioni chiuderanno lunedì 30 novembre. Il programma, la tabella dei tempi e delle distanze, le mappe e tutte le informazioni per concorrenti, team e pubblico sono disponibili sul sito ufficiale www.rallyconcadoro.it. L’albo ufficiale di gara sarà pubblicato sull’app Sportity.