(Adnkronos) – Roma supera Milano per ristoranti a 4 e 5 Cappelli, 10 contro 6, dopo il pareggio dello scorso anno. È una delle novità de La Guida d'Italia 2027 de L'Espresso, 47esima edizione, presentata questa sera al Pirelli HangarBicocca di Milano. Al Centro i ristoranti a 20/20 diventano quattro. A Moreno Cedroni (Madonnina del Pescatore, Senigallia), unico punteggio pieno del 2026, si aggiungono Heinz Beck (La Pergola, Roma), Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina (Enoteca Pinchiorri, Firenze) e Mauro Uliassi, che fa di Senigallia, con Modena, una delle due città italiane con due ristoranti al massimo. Anthony Genovese con Il Pagliaccio entra nei 5 Cappelli. Le insegne a 4 e 5 Cappelli dell'area salgono da 18 a 24 e le Marche hanno la media più alta d'Italia, 17,82/20. Il Lazio passa da 28 a 31 ristoranti, con dieci nuovi ingressi. Orma di Roy Caceres e Ineo di Heros De Agostinis debuttano a 4 Cappelli, Carlo Cracco entra con Viride, al Corinthia, a 3 Cappelli. In Toscana arrivano otto insegne nuove, tra cui Moi Omakase a Prato e Gucci Osteria a Firenze, entrambe a 4 Cappelli. L'Umbria cresce da 7 a 9 ristoranti e Casa Vissani sale a 4 Cappelli. Roy Caceres riceve anche la Performance d'Italia 2027, Nino Salvati della Pergola è il Pastry chef 2027, Moi Omakase di Francesco Preite il Miglior ristorante di cucina orientale. Debutta il premio Cucina circolare, assegnato a Serena Sebastiani di Tenuta Borgo Santa Cecilia, a Gubbio. Nel vino è l'anno di Montalcino. Sette dei dodici vini al 110 cum laude sono toscani e sei sono Brunello 2021, firmati da Argiano, Canalicchio di Sopra, Casanova di Neri, Cava d'Onice, Giodo e Le Potazzine. Il settimo è l'Orcia Petrucci Melo 2021 di Podere Forte. Argiano è anche il Vino rosso 2027. In tutta la Guida i Brunello a 99 punti o più sono 24, il doppio dei Barolo.

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