(Adnkronos) – Grand Theft Auto 6 ha ricevuto un aggiornamento che abilita il supporto al cloud streaming tramite PlayStation Plus Premium, rendendo l'avventura ambientata a Vice City accessibile senza installazione sia su PlayStation 5 sia su PlayStation Portal. La novità non implica l'ingresso del gioco nel catalogo incluso nell'abbonamento: per usufruire del servizio resta indispensabile aver acquistato regolarmente il titolo sullo store digitale, oltre a disporre del livello più alto della sottoscrizione Sony. L'introduzione di questa funzionalità modifica in modo concreto l'esperienza d'uso in mobilità, offrendo un vantaggio immediato soprattutto a chi utilizza PlayStation Portal lontano dalle mura domestiche. Grazie al collegamento diretto con l'infrastruttura cloud di Sony, non è più necessario lasciare la propria PS5 accesa o in modalità riposo per affidarsi alla Riproduzione Remota, riducendo la dipendenza dalla rete locale di casa e permettendo al contempo di risparmiare spazio prezioso sull'unità SSD della console ammiraglia. Assente al momento del debutto nei negozi, il supporto allo streaming mette inoltre la parola fine alle indiscrezioni circolate prima del lancio in merito a un presunto accordo di esclusiva cloud siglato con Microsoft. Le dichiarazioni di Asha Sharma, che avevano alimentato dubbi sulla disponibilità del servizio sulle piattaforme concorrenti, risultano così definitivamente superate dai fatti con l'arrivo dell'aggiornamento sull'ecosistema PlayStation.

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