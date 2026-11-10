Giustizia, Mattarella “Magistrati non siano condizionati da altri poteri”

ROMA (ITALPRESS) – “La parità di tutti i cittadini davanti alla
legge presuppone l’indipendenza dell’ordine giudiziario così come
richiede l’imparzialità delle sue decisioni, perchè soltanto in
tal modo può essere assicurata la pari dignità delle persone
attraverso l’effettiva realizzazione dei diritti di ciascuno. In
questa esigenza risiede la ragione per la quale la Costituzione
riconosce le garanzie di autonomia e indipendenza, in quanto i
magistrati non devono avere alcuna soggezione di tipo gerarchico,
così come non devono essere condizionati nè da interessi nè da
volontà di altri poteri”. Così il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i magistrati ordinari
in tirocinio. “All’applicazione delle norme di legge è legata
l’interpretazione giurisprudenziale alla luce del dettato
costituzionale e delle convenzioni sovranazionali, che non
consente di incorrere in opinabili letture soggettive.
La qualità della giurisdizione è per la magistratura un dovere
inderogabile, sul rispetto del quale si fonda il rapporto di
indispensabile fiducia che il Paese deve poter nutrire
nell’amministrazione della giustizia”, ha aggiunto.
(ITALPRESS).
-Foto: Quirinale-