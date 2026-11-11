Giallo di Pietracatella, continuano gli interrogatori: oggi sentite docenti e compagne di classe di Sara Di Vita

(Adnkronos) – Senza sosta l'attività della Squadra Mobile di Campobasso per dipanare la trama di un giallo ancora irrisolto, quello dell'avvelenamento di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita a Pietracatella. Nelle ultime ore sono state ascoltate compagne di classe e docenti della quindicenne vittima dell'omicidio con sua madre, consumatosi lo scorso dicembre. La ragazza frequentava il liceo classico di Campobasso ed è probabile che le domande riguardino i suoi contatti le sue frequentazioni nell'ambito della scuola. Probabilmente si cerca di sapere se abbia confidato qualcosa a docenti o compagne di classe. Questo ramo dell'inchiesta è partito dopo che la Mobile ha trovato due libri

gialli nella casa dei Di Vita a Pietracatella. I libri erano di Sara e parlavano di omicidi. Venerdì scorso la polizia è tornata nella casa della famiglia Di Vita in via Risorgmento.

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