Si inaugura domenica prossima, 29 novembre, il nuovo itinerario escursionistico “Sentiero Gurfi – Serra del Vento – Torre di Bordonaro”. L’iniziativa è promossa dal comune di Gangi, Cai Gangi, con il coinvolgimento della Sezione CAI Madonie Petralia Sottana e rappresenta un importante intervento di valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e paesaggistico del territorio gangitano. Il ritrovo è previsto per le ore 8 presso il Santuario dello Spirito Santo.Il percorso attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’entroterra madonita, consentendo agli escursionisti di scoprire emergenze geologiche, testimonianze archeologiche e siti di grande interesse storico, tra cui la Contrada Gurfi, Serra del Vento e la Torre di Bordonaro, come illustrato nella nuova cartellonistica informativa installata lungo il tracciato.Alla giornata inaugurale prenderanno parte il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, il presidente della Sezione CAI Madonie Giuseppe Carapezza, il consiglio direttivo dell’associazione e il referente del Gruppo CAI Gangi Aldo Siragusa.«L’apertura del sentiero Gurfi – Serra del Vento – Torre di Bordonaro rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del nostro straordinario patrimonio ambientale e culturale», dichiara il sindaco Giuseppe Ferrarello. «Si tratta di un percorso che permette di conoscere da vicino la storia, i paesaggi e le peculiarità delle nostre montagne, favorendo un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Ringrazio il CAI, i volontari e quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto che rafforza il legame tra comunità, territorio e natura. Gangi continua a investire nella promozione delle proprie risorse naturalistiche e nella fruizione responsabile delle aree interne. Questo sentiero sarà un’opportunità per residenti, appassionati di trekking e visitatori che desiderano scoprire le Madonie attraverso un’esperienza autentica e di grande valore paesaggistico e culturale», conclude il sindaco Giuseppe Ferrarello.