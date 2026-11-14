Galleria Borghese, da Siza a Chipperfield e Fuksas: le archistar in gara per l’ampliamento

(Adnkronos) – Dagli architetti della Fondazione Prada di Milano ai progettisti della High Line di New York, dalla Nuvola dell'Eur allo stadio olimpico di Tokyo. L'Adnkronos ha potuto visionare i nomi dell'architettura mondiale che hanno risposto al concorso internazionale per l'ampliamento della Galleria Borghese a Roma. Alla chiusura delle candidature, avvenuta ieri alle 12 e pubblicate sul sito dell'Ordine degli Architetti di Roma, sono 386 i partecipanti provenienti da 29 Paesi, riuniti in 63 raggruppamenti. Tra loro figurano tre vincitori del premio Pritzker, considerato il Nobel dell'architettura, e alcuni degli studi che hanno firmato musei, grattacieli e grandi opere pubbliche in tutto il mondo. Spiccano il portoghese Álvaro Siza Vieira, premio Pritzker nel 1992 e autore del Museo Serralves di Porto, il francese Christian de Portzamparc, vincitore nel 1994 e progettista della Cité de la Musique di Parigi, e il britannico David Chipperfield, premiato nel 2023, che ha firmato il recupero del Neues Museum di Berlino e il restauro delle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia. Nell'elenco compare anche OMA, lo studio fondato da Rem Koolhaas, a sua volta Pritzker nel 2000, conosciuto in Italia soprattutto per la sede della Fondazione Prada a Milano e nel mondo per l'avveniristico quartier generale della televisione cinese CCTV a Pechino. Tra i protagonisti della competizione ci sono Bjarke Ingels Group (BIG), lo studio danese che ha progettato CopenHill, l'inceneritore di Copenaghen trasformato anche in pista da sci, e Diller Scofidio + Renfro, presente in un raggruppamento con Atelier Verticale e conosciuto per la High Line e il centro culturale The Shed di New York. Di rilievo la partecipazione di Kengo Kuma, in raggruppamento con Alvisi Kirimoto: il giapponese è tra i progettisti del nuovo stadio nazionale di Tokyo, utilizzato per le Olimpiadi del 2021. E ancora Sou Fujimoto, autore del grande anello in legno dell'Expo 2025 di Osaka, Amanda Levete, progettista del MAAT, il Museo di Arte, Architettura e Tecnologia di Lisbona, e David Adjaye, tra i principali autori del National Museum of African American History and Culture di Washington. Compaiono inoltre MAD Architects, conosciuto per l'Opera House di Harbin in Cina, Rudy Ricciotti, autore del MuCEM di Marsiglia e presente con Peluffo&Partners, e lo studio che porta il nome di Rafael Viñoly, architetto scomparso nel 2023, che ha realizzato il Tokyo International Forum e il grattacielo 432 Park Avenue a Manhattan. Numerosa anche la rappresentanza italiana. In gara Massimiliano Fuksas, autore con Doriana Fuksas della Nuvola dell'Eur e del Terminal 3 dell'aeroporto cinese di Shenzhen; Cino Zucchi, progettista della Nuvola Lavazza a Torino; Mario Cucinella, che ha sviluppato TECLA, prototipo di abitazione realizzata con stampa 3D in terra cruda; e Archea Associati, lo studio fondato da Marco Casamonti che ha progettato la cantina Antinori nel Chianti e lo stadio nazionale dell'Albania a Tirana. Tra i partecipanti anche Nemesi Architects, autore del Padiglione Italia di Expo Milano 2015, e Labics, che ha curato il restauro e la riqualificazione di Palazzo dei Diamanti a Ferrara. L'intervento allo studio per la Galleria Borghese riguarda una superficie massima di 3.000 metri quadrati all'interno di Villa Borghese, senza modificare l'edificio storico del museo. L'obiettivo è creare nuovi spazi espositivi, rendere accessibili opere attualmente custodite nei depositi e migliorare servizi e accoglienza. Il concorso, promosso e finanziato da Proger attraverso la piattaforma dell'Ordine degli Architetti di Roma, prevede ora la selezione di un massimo di cinque finalisti. I progetti dovranno essere consegnati entro il 18 marzo 2027, mentre la proclamazione del vincitore è prevista entro il 14 maggio.

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