Fuso Italia a Ecomondo, servizi ambientali e spinta su ultimo miglio ed edilizia

(Adnkronos) – A poco più di un mese dall'avvio della propria attività come distributore nazionale del marchio Fuso, Fuso Italia Spa ha scelto Ecomondo 2026 per presentarsi ufficialmente alla stampa. L'incontro, ospitato alla Fiera di Rimini, è stato l'occasione per indicare una direzione chiara: consolidare e ampliare la presenza del marchio nei servizi ambientali, dove il Canter è già di casa, e aprire con decisione due nuovi fronti di crescita, l'ultimo miglio e l'edilizia. A presentare il progetto sono stati Edoardo Gorlero, presidente del Consiglio di Amministrazione di Fuso Italia Spa, Erico Fernandes, direttore regionale Fuso Europa, ed Eduardo Maurelli, amministratore delegato di Fuso Italia Spa. Nata nell'ambito della riorganizzazione della distribuzione europea del costruttore, Fuso Italia è una società autonoma, con una propria governance e una struttura interamente dedicata al marchio. Vendita dei veicoli, distribuzione dei ricambi, assistenza, gestione delle garanzie, formazione tecnica e rapporti con la rete e gli allestitori fanno capo a un'unica responsabilità. "Fuso ha scelto il nostro progetto tra oltre 40 candidati alla distribuzione nazionale: è un riconoscimento importante, che vogliamo ripagare con il lavoro e con i risultati. Partiamo da Ecomondo perché i servizi ambientali sono il settore in cui il Canter è più radicato e in cui vogliamo crescere ancora. Ma il nostro obiettivo è più ampio: portare Canter ed eCanter con decisione nell'ultimo miglio e nell'edilizia, dove dimensioni compatte, manovrabilità e versatilità degli allestimenti fanno la differenza ogni giorno", spiega Edoardo Gorlero, presidente del Consiglio di Amministrazione di Fuso Italia Spa. Il nuovo assetto italiano si inserisce in un percorso più ampio di riorganizzazione del marchio in Europa, dove Fuso è presente dal 1980. Dal 1° aprile 2026, Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation fa parte di Archion, il gruppo che riunisce Fuso eHino, mantenendone distinte le identità commerciali. La rete dei nuovi distributori europei, tra cui Fuso Italia, può contare sul supporto della sede regionale Fuso di Lisbona per prodotto, ricambi, assistenza tecnica e formazione. Resta centrale anche lo stabilimento di Tramagal, in Portogallo, dove vengono prodotti i Canter e gli eCanter destinati al mercato europeo. "L'Italia è un mercato importante per Fuso e ha tutte le caratteristiche per crescere anche oltre i settori in cui il marchio è già conosciuto. Con Fuso Italia abbiamo un distributore interamente dedicato al nostro marchio, che può contare sul supporto della struttura europea di Lisbona per il prodotto, i ricambi, l'assistenza tecnica e la formazione", dice Erico Fernandes, direttore regionale Fuso Europa. L'igiene urbana e i servizi ambientali restano il punto di partenza. Dalla raccolta porta a porta allo spazzamento stradale, il Canter ha in Italia una presenza consolidata. Fuso Italia intende ampliare questa presenza, allargando lo sguardo all'intero perimetro dei servizi ambientali e urbani: dalla raccolta e dallo spazzamento alla manutenzione urbana e ai servizi tecnici. Lo farà lavorando a stretto contatto con gli allestitori specializzati e con le aziende che gestiscono e mantengono queste flotte, molte delle quali sono presenti a Rimini. La trazione elettrica è una leva centrale di questo percorso. A Ecomondo, presso il Padiglione A7 – Stand 303-C, Fuso Italia ha esposto un questi giorni un eCanter da 7,49 t allestito con compattatore. Accanto ai servizi ambientali, Fuso Italia punta in modo deciso su due settori in cui vede le maggiori opportunità di crescita per il marchio: la distribuzione urbana con le consegne dell'ultimo miglio e l'edilizia. "Il nostro primo pensiero è stato rivolto a chi un Fuso lo utilizza già: aziende che lavorano tutti i giorni e devono poter contare su ricambi, assistenza e garanzie. È da qui che costruiamo la nostra organizzazione. Allo stesso tempo vogliamo portare il Canter dove oggi è meno presente: chi consegna in città o lavora nei cantieri ha bisogno di un mezzo compatto, ben allestito e di un'assistenza vicina. È su questi clienti che concentreremo una parte importante del nostro sviluppo", spiega Eduardo Maurelli, amministratore delegato di Fuso Italia Spa. La presentazione è stata anche l'occasione per richiamare le novità del Model Year 2026: il sistema di monitoraggio dell'attenzione del conducente su Canter ed eCanter, il freno di stazionamento elettronico sull'eCanter e la sospensione pneumatica a controllo elettronico sul Canter. Per le motorizzazioni diesel compatibili è inoltre previsto l'impiego di Hvo, utilizzabile senza modifiche al veicolo.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)