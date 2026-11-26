(Adnkronos) – La Juventus scende in campo in Europa League. Oggi, giovedì 26 novembre, alle ore 21 i bianconeri ospitano in casa all'Allianz Stadium l'Omonia Nicosia in un match valido per la quinta giornata. La squadra di Luciani Spalletti ha sin qui raccolto tre vittorie e un pareggio nelle prime 4 giornata che le valgono un quarto posto in classifica con 10 punti. I ciprioti si trovano invece in diciottesima posizione a quota 6, con due vittorie e due sconfitte. Tra due settimane la Juventus sarà impegnata in trasferta contro gli israeliani del Beer Sheva, mentre l'Omonia ospiterà gli scozzesi del Celtic Glasgow.

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