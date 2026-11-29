Un Niscemi stratosferico quello che è riuscito a battere fuori casa l’ostico e mai domo Melilli 3-4 conquistando nel contempo la vetta solitaria della classifica del girone B di Eccellenza. La squadra di Nicolò Terranova ha compiuto un’impresa autentica, da grande squadra, contro un avversario che, dopo aver subito un uno – due micidiale nei primi sette minuti di gioco, è stato in grado di pareggiarla, prima di cedere sotto i colpi di Dos Santos prima e Llano Gutierrez poi.

Insomma, gol spettacolo ed emozioni non si può certo dire che siano mancati a Melilli. Qui la partita è sembrata essersi messa da subito bene per gli ospiti in gol con Idoyaga dopo 3 minuti (nella foto). A maggior ragione di quanto detto in precedenza, quattro minuti dopo era arrivato il gol del raddoppio niscemese con Pace. Un gol che sembrava aver messo in cassaforte la partita per i gialloverdi. E invece i padroni di casa, per nulla intimiditi dalla bravura dei loro avversari, con tanto cuore, coraggio e ardimento, sono riusciti dapprima ad accorciare le distanze con Palmisano, per poi pareggiare con Baggini. Nel finale della prima frazione di gioco, tuttavia, il Niscemi ha rialzato la testa: è stato Dos Santos a presentarsi dal dischetto del rigore e a battere il portiere aretuseo spiazzandolo.

Il 2-3 ha dato nuova linfa ad un Niscemi che non ha certo tirato i remi in barca continuando nel secondo tempo a fare la sua partita. Il quarto gol di Gutierrez è sembrato aver chiuso definitivamente il confronto, ma ancora un indomabile Palmisano ha segnato la rete del 3-4 che ha avuto perlomeno il merito di mantenere il risultato sempre attaccato ad un filo sino alla fine dell’incontro. Un match il cui risultato finale ha arriso ad un Niscemi semplicemente sontuoso che è riuscito a conquistare 3 punti pesantissimi nell’economia della classifica del girone.

La contemporanea sconfitta dell’Acireale sul campo del Messina, infatti, ha permesso ai gialloverdi di Nicolò Terranova di portarsi a + 3 in classifica e di sfruttare a pieno questo turno che, sulla carta, presentava non poche insidie, ma che alla fine s’è rivelato alquanto favorevole per il Niscemi che s’è confermato capolista stavolta solitario. E domenica prossima impegno casalingo per Idoyaga e compagni, stavolta contro il Nebros nel contesto di un campionato il cui grande sogno promozione continua alla grande. (foto ASD Niscemi Football CLUB).