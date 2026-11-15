Eccellenza Girone B. Il Niscemi di Nicolò Terranova passa 0-1 a Giarre e mantiene la testa della classifica

Dopo la sconfitta con il Messina, in casa Niscemi prima di tutto si cercava una reazione di squadra e di gruppo. Reazione che a Giarre, su un campo difficile, è arrivata. Il Niscemi di Nicolò Terranova ha superato il Giarre 0-1 con una rete di Bojang mantenendo la testa della classifica del girone B in coppia con l’Acireale. Un risultato veramente importante per i gialloverdi del ds Amato che, a fine partita, ai microfoni di Asd Niscemi Football, ha parlato di una vittoria pesante in una partita molto dura. Il ds ha anche annunciato l’arrivo di Gutierrez dal Praia Tortora, squadra di serie D. Insomma, la vittoria a Giarre ci voleva, ma a Niscemi si lavora in sinergia per costruire una gran bella squadra.

A Giarre i gialloverdi si sono schierati con Florulli, Brancato, Dalla Valle, Pace, Intzidis, Della Guardia, Bojang, Currò, Dos Santos Silva, Viegas, Vincenzi. Nel primo tempo la squadra ospite ha sofferto parecchio sia il ritmo avversario che l’impatto di una gara dura e difficile. Nella ripresa tuttavia, una volta sbloccato il confronto con Bojang, il Niscemi ha dimostrato personalità, carattere e determinazione portando a casa una di quelle vittorie che valgono doppio come ammesso a fine gara dallo stesso Nicolò terranova che ha voluto fare i complimenti ai suoi ragazzi per la tenacia e forza che ci hanno messo nell’affrontare una trasferta molto insidiosa.

Il tecnico ha anche lodato l’impegno della società e la passione dei tifosi nel contesto di un progetto Niscemi che sta andando avanti alla grande. Domenica prossima al “Pontelongo” arriva il Viagrande Atletico Catania, ed è già tempo di nuove sfide per cercare di centrare un unico grande obiettivo: prendersi il primato solitario in classifica. Un obiettivo che questa squadra ha dimostrato di poter centrare.