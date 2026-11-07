Eccellenza Girone B. Al “Pontelongo” arriva la corazzata Messina, ma il Niscemi capolista vuol proseguire la sua corsa in testa alla classifica

Non è una sfida di campionato qualsiasi, ma è la sfida, quella che il Niscemi domenica propone al “Pontelongo” contro il blasonato Messina (ore 15). Un match che racchiude tutta la voglia di un’intera comunità di portare avanti un grande sogno chiamato serie D. Un sogno da alimentare e da concretizzare battendo una super corazzata come il Messina che, nonostante la penalizzazione e una classifica ben lontana dalle posizioni di testa, è una squadra fortissima e molto ben organizzata contro la quale nessuno può permettersi divagazioni.

E allora ecco che domenica 8 novembre alle ore 15 lo Stadio Pontelongo è destinato a diventare un autentico teatro dei sogni per una sfida come quella contro l’A.C.R. Messina nella quale la capolista Niscemi gioca non solo per confermare e mantenere il suo primato in classifica ma anche per dimostrare di possedere una maturità e un livello di categoria superiore.

In settimana Nicolò Terranova ha preparato la sfida ai peloritani con la consueta attenzione mista a prudenza; dichiarazioni di rispetto verso gli avversari, ma nessuna paura. C’è la consapevolezza di un passaggio difficile ma anche la voglia di compiere un’impresa che possa restare negli annali del calcio niscemese. Ovviamente l’ex tecnico della Nissa sa benissimo le difficoltà con le quali dovrà fare i conti contro il Messina, ma sa anche di avere a disposizione una rosa di prima squadra di tutto rispetto. Formazione al momento top secret: il tecnico del Niscemi preferisce non svelare le proprie carte sul piano tattico, ma soprattutto non intende concedere vantaggi ad una squadra che, di suo, è già abbastanza forte.

Ovviamente le ore che stanno precedendo questa grande sfida sono tutte all’insegna di un tam tam che la società ha fatto per portare quanti più tifosi niscemesi allo stadio. Di certo domenica ci sarà un grandissimo spettacolo gialloverde con un tifo di categoria superiore. Arbitrerà Niscemi – Messina Mattia Buzzelli di Avezzano, con collaboratori di linea Marco Bucca di Barcellona Pozzo di Gotto e Mattia Niccolò Aiello di Catania.