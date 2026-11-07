Eccellenza Girone A. Per la Sancataldese contro la Vigor Borgetto un solo imperativo: vincere

Nel girone A di Eccellenza, cresce decisamente l’attesa in casa Sancataldese per il match casalingo di domenica 8 novembre contro la Vigor Borgetto. Essendo ancora indisponibile il Valentino Mazzola di San Cataldo, la gara si disputerà nello stadio “Antonio Alaimo” di Serradifalco.

Un match che, sulla carta, sembra facile, quello che i verdeamaranto dovranno affrontare, dal momento che la Vigor Borgetto è al momento ultima in classifica nel girone; tuttavia, in casa Sancataldese nessuno intende prendere in alcun modo sottogamba l’impegno contro i palermitani, anche perché si sa bene che una cosa è il discorso sulla carta, e altro, invece, il reale e concreto responso del campo.

Dunque, massima concentrazione e attenzione in casa Sancataldese per un match sulla carta facile, ma certamente impegnativo per una squadra reduce da un periodo brillante. Le vittorie contro Unitas Sciacca e Parmonval hanno dimostrato che la Sancataldese presenta un organico e una rosa in grado di recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. Ecco perché nulla viene lasciato al caso ed ecco perché, anche per la gara con la Vigor Borgetto l’allerta è massima.

Arbitrerà il confronto tra Sancataldese e Vigor Borgetto Valentina Scalzo di Enna, coadiuvata dai collaboratori di linea Roberto Cracchiolo e Federico Rancatore entrambi di Palermo. Questo l’elenco dei convocati: