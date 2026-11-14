Donne e menopausa, un libro senza allarmi né miracoli ﻿

(Adnkronos) – "Una donna che riceve una diagnosi di tumore può andare incontro a disturbi del ciclo mestruale, fino alla menopausa, per due ragioni. La prima è legata alle terapie oncologiche, che possono interferire con la normale produzione ormonale e causare l'interruzione del ciclo. La seconda riguarda i casi in cui è necessario indurre la menopausa per contrastare tumori sensibili agli ormoni, come quelli della mammella, dell'utero e dell'ovaio. Parlare oggi di menopausa significa quindi affrontare anche i disturbi e le conseguenze legati alla perdita del ciclo mestruale. La riduzione degli ormoni che regolano la funzione riproduttiva e la sessualità ha infatti un impatto sulla salute delle donne, indipendentemente dal fatto che la menopausa sia naturale oppure indotta dalle terapie oncologiche. In entrambi i casi, i cambiamenti ormonali possono avere conseguenze cliniche e incidere sulla qualità della vita delle pazienti". Lo ha detto Annamaria Colao, ordinaria di Endocrinologia all'Università Federico II di Napoli alla presentazione del libro ‘M come Menopausa’ nell’ambito del XXVIII congresso nazionale dell’Associazione italiana oncologia medica in corso a Roma. Il volume è scritto a quattro mani da Annamaria Colao e Raffaella Cesaroni, giornalista di Sky Tg24. L'obiettivo del volume è rendere comprensibile un tema che riguarda tutte le donne, ma che troppo spesso viene affrontato con un linguaggio eccessivamente tecnico oppure attraverso stereotipi e pregiudizi. "Le donne trascorrono oggi oltre un terzo della propria vita in peri e post-menopausa – spiega Cesaroni – L'aspettativa di vita è aumentata e i 50 anni rappresentano sempre più una fase di nuove opportunità, progetti, relazioni e percorsi professionali. Eppure, la menopausa continua a essere un argomento poco conosciuto e, talvolta, ancora difficile da affrontare apertamente". Il tema assume un significato particolare anche in oncologia. Alcuni trattamenti contro il tumore, come la chemioterapia, la radioterapia pelvica e determinate terapie ormonali, possono infatti anticipare la menopausa o provocarla. Si parla in questi casi di menopausa indotta o iatrogena. Una condizione che può interessare anche donne giovani e che porta con sé cambiamenti fisici, ormonali ed emotivi, con possibili ripercussioni sulla qualità della vita, sulla sessualità, sul sonno e sul benessere psicologico. Per queste donne, affrontare la menopausa significa spesso gestire contemporaneamente le conseguenze della malattia e quelle delle cure. “Per questo è importante parlarne, informare le pazienti e accompagnarle con un'assistenza multidisciplinare, che coinvolga oncologi, endocrinologi e ginecologi" aggiunge Cesaroni. "Questo è un ulteriore tassello per fare chiarezza sulla salute delle donne in una fase particolare della loro vita. Per molto tempo la menopausa, così come più in generale la salute femminile, è stata poco studiata. Oggi – sottolinea Rossana Berardi, presidente eletto Aiom – cresce l'attenzione verso l'oncologia di genere, un ambito sul quale Aiom è fortemente impegnata: tre anni fa abbiamo pubblicato le prime raccomandazioni e ora lavoreremo alla definizione di specifiche linee guida. In passato, la ricerca clinica si è concentrata prevalentemente sugli uomini. Le donne hanno partecipato meno anche per le difficoltà legate agli spostamenti, ai controlli richiesti e al loro ruolo di caregiver all'interno della famiglia. Oggi la situazione sta cambiando: la presenza femminile negli studi clinici ha superato il 40%, rispetto al 10-15% di alcuni decenni fa". "Promuovere l'oncologia di genere – rimarca Berardi – significa studiare le differenze biologiche legate al sesso e quelle legate al genere. In questo contesto, la menopausa è particolarmente importante anche in oncologia: i cambiamenti ormonali e della composizione corporea possono influenzare le cure. Nel tumore della mammella, per esempio, la scelta della terapia ormonale dipende anche dal fatto che la donna sia in premenopausa o in postmenopausa. La menopausa è spesso una condizione poco visibile, alla quale non sempre dedichiamo sufficiente attenzione nel dialogo con le pazienti. Per questo è importante approfondirla attraverso la ricerca: ha un impatto significativo sulla salute e sulla qualità della vita delle donne". "Le donne con tumore della mammella possono convivere con la malattia per molti anni, sia quando è in fase avanzata sia dopo l'intervento chirurgico, quando proseguono le terapie per ridurre il rischio di recidiva. In Italia le donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore della mammella sono quasi un milione e molte seguono trattamenti a lungo termine – ricorda Massimo Di Maio, presidente di Aiom -. Per questo la qualità di vita è un aspetto centrale. Anche le terapie ormonali, spesso considerate meglio tollerate rispetto alla chemioterapia, possono provocare effetti collaterali importanti. È il caso, per esempio, dei dolori articolari causati dagli inibitori dell'aromatasi nelle donne in post-menopausa. Disturbi che, pur non essendo generalmente pericolosi per la vita, possono durare a lungo, limitare le attività quotidiane e spingere alcune pazienti a interrompere il trattamento". È quindi "fondamentale prestare attenzione agli effetti delle terapie, oltre che ai sintomi della malattia. La letteratura scientifica dimostra che migliorare la comunicazione tra medico e paziente, anche attraverso strumenti che raccolgono direttamente le esperienze e i sintomi riferiti dalle donne (Patient reported outcomes), contribuisce a migliorare la qualità della vita e permette ai medici di comprendere meglio i problemi delle pazienti" conclude Di Maio. M Come Menopausa si propone proprio di fare chiarezza. Dalla A di acqua alla Z di zuccheri, il libro affronta in modo semplice e concreto i temi legati alla menopausa: dalle terapie ai piccoli e grandi disturbi quotidiani, dagli aspetti emotivi a quelli relazionali, personali e sociali. Un percorso che aiuta a distinguere le informazioni scientifiche dalle false credenze e a orientarsi tra le tante domande che accompagnano questa fase della vita. Il libro si rivolge alle donne, ma anche agli uomini: partner, familiari e persone vicine che possono svolgere un ruolo importante nel comprendere e sostenere chi attraversa questa transizione. Il messaggio è chiaro: nessun allarmismo e nessun miracolismo, ma conoscenza, consapevolezza e informazione corretta.

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