David Rossi, Vinci: “Incarico a carabinieri, individuare persona in foto tra quelle nel vicolo 6 marzo 2013”

(Adnkronos) – “L’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena conclusasi, ha stabilito di trasmettere il materiale fotografico, già in possesso della Commissione e andato in onda ieri sera sulla trasmissione lo ‘Stato delle Cose’” alle “procure distrettuali che stanno indagando nonché di incaricare il comando provinciale dei carabinieri di Siena, con la collaborazione del tenente colonnello Adolfo

Gregori, già consulente della commissione, di procedere all'individuazione del soggetto al telefono che appare sul lato sinistro di una delle foto scattate in via dei Rossi vicino al vicolo Monte Pio la sera del 6 marzo 2013”. Lo ha reso noto il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, Gianluca Vinci, nel corso delle comunicazioni rese alla plenaria dopo la riunione dell’Ufficio di presidenza dell’organismo parlamentare. Al termine della riunione, Vinci ha spiegato che “si tratta di oltre 200

scatti, materiale abbastanza corposo, fatti all’epoca da un fotografo e acquisito dalla precedente Commissione di inchiesta". Secondo Vinci è anche possibile che la persona che si riconosce ritratta o un conoscente magari si faccia avanti prima. L'iniziativa serve a "togliere ogni dubbio sulle persone presenti nel vicolo quella sera”, ha continuato sottolineando l’importanza del chiarimento per “evitare” eventuali scambi di persona. “L’intenzione è scoprire chi c’era nel vicolo quella sera e in quella foto”, ha sottolineato. I lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi proseguiranno, la settimana prossima, con l'audizione dell'allora segretaria dell'ex capo della Comunicazione di Mps a Palazzo Te, a Mantova, nell'ambito del suo incarico alla Fondazione. Lo ha riferito al termine della seduta di oggi il presidente dell'organismo parlamentare Gianluca Vinci. La prossima settimana sarà sentita "la segretaria di Rossi a Palazzo Te che può riferirci delle sue attività nel Mantovano o altri luoghi in cui si recava". "Tra 15 giorni – ha concluso – sentiremo l'avvocato Vecoli che all'epoca assisteva David".

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