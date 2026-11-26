PALERMO (ITALPRESS) – Sette milioni di euro dalla Regione per sostenere quei Comuni siciliani che presentano ancora posizioni debitorie, pur avendo concluso nel 2025 l’attività delle Commissioni straordinarie di liquidazione. Il piano di riparto, basato sull’ammontare dei debiti dei sei enti interessati, è contenuto in un decreto dell’assessorato regionale delle Autonomie locali, secondo i principi stabiliti dalla legge di Stabilità del 2026. “Con questo provvedimento – afferma l’assessore Francesca Garigliano – diamo concreta attuazione a una misura importante a favore di quelle amministrazioni che si trovano ancora a dover affrontare una situazione debitoria non risolta. La tenuta finanziaria dei Comuni è una questione centrale per il governo Schifani, perché dalla solidità dei bilanci degli enti locali dipende anche la capacità di garantire servizi ai cittadini e di programmare il futuro dei territori”. Nel dettaglio, il decreto prevede le seguenti assegnazioni: a Catania va la fetta più grossa di finanziamento, con 5.663.200,27 euro; seguono Brolo, nel Messinese (516.695,07 euro); Porto Empedocle, nell’Agrigentino (382.051,66 euro); Giarre, nel Catanese (223.671,17 euro); San Cataldo, provincia di Caltanissetta (112.280,90 euro); e Floridia, provincia di Siracusa (102.100,93 euro).

“Intervenire sulle situazioni debitorie residue – conclude l’assessore Garigliano – significa contribuire a creare condizioni più favorevoli per il risanamento e per una progressiva normalizzazione della gestione finanziaria. La Regione deve essere un punto di riferimento per i Comuni e lavorare al loro fianco per rafforzare la loro capacità amministrativa”. Il decreto è stato pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana.

– foto IPA Agency –

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