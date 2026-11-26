(Adnkronos) – La Spagna conquista un posto tra le migliori quattro della Coppa Davis 2026. La formazione guidata da David Ferrer supera l'Austria nei quarti di finale, chiudendo la sfida sul 2-0 grazie alle affermazioni nei due incontri di singolare. Un risultato che consente agli iberici di proseguire il cammino nella competizione senza dover ricorrere al doppio. A prendersi la scena, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, sono stati Daniel Merida e Rafael Jodar. Il capitano spagnolo ha infatti deciso di preservare il proprio numero uno, reduce dal successo alle ATP Finals, riservandogli un eventuale impiego soltanto nell'incontro di doppio in coppia con Marcel Granollers. Il primo punto per la Spagna è arrivato grazie a Merida, autore di una prestazione convincente contro Joel Schwarzler. Il tennista spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4, gestendo con autorità i momenti più delicati della partita e portando avanti la propria nazionale. A mettere il sigillo definitivo sulla qualificazione ci ha pensato poi Rafael Jodar, protagonista di una rimonta contro Jurij Rodionov. Dopo aver ceduto il primo set per 2-6, lo spagnolo ha cambiato completamente marcia, dominando la seconda frazione con un perentorio 6-0 e completando l'opera nel terzo set, vinto 6-1. Nel prossimo turno gli spagnoli affronteranno la Gran Bretagna sabato, l'altra semifinale in programma domani metterà di fronte Italia e Repubblica Ceca.

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