Cobolli, primi brividi alle Atp Finals: centinaia di tifosi in fila per l’allenamento dell’azzurro

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Flavio Cobolli si prende il primo grande abbraccio del pubblico di Torino. E nell'allenamento di vigilia, a poche ore dall'esordio alle Atp Finals contro Daniil Medvedev, gli occhi dell'Inalpi Arena sono (quasi) tutti per lui. Nella domenica di vigilia, il tennista azzurro si è allenato nel campo del fan village intorno alle 17, con uno sparring partner che ha il futuro tutto dalla sua e sguardi importanti a bordocampo. Flavio ha condiviso il campo con il talento brasiliano Luis Guto Miguel, numero uno al mondo juniores. Tutto sotto gli occhi attenti del capitano della Nazionale di Coppa Davis Filippo Volandri e dell'ex numero uno al mondo Gustavo Kuerten. E di una folla centinaia di tifosi, piazzati con lo smartphone oltre la vetrata a curiosare. A sorvegliare l'allenamento lo sguardo di papà Stefano, il suo storico coach, che ha accompagnato la sessione con i soliti consigli e una particolare attenzione nei colpi da fondo campo, che potrebbero risultare decisivi – a livello tattico – nel match d'esordio contro Daniil Medvedev. Flavio ha deliziato il pubblico con qualche giocata da maestro, accompagnato da quel 'Daje Flà' diventato ormai d'ordinanza nei suoi match. A tal proposito, proprio oggi l'azzurro ha ricevuto un 'in bocca al lupo' speciale per la prima sfida nel torneo. Quello del grande amico Edoardo Bove, che in un'intervista all'Adnkronos ha ricordato col sorriso anche gli anni insieme nelle giovanili della Roma: "È sempre stato un vincente". Adesso è il momento di dimostrarlo anche ai maestri. ﻿

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