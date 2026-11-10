Cina, prorogata di due mesi sospensione del dazio aggiuntivo del 24% su beni USA

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina prorogherà di due mesi la sospensione del dazio aggiuntivo del 24% sulle importazioni provenienti dagli Stati Uniti, mantenendo in vigore il dazio aggiuntivo del 10%. Lo ha annunciato la Commissione per le tariffe doganali del Consiglio di Stato.

La misura, che entra in vigore alle 13:01 del 10 novembre, dà attuazione agli esiti e alle intese raggiunte nell’incontro tra i capi di Stato di Cina e Stati Uniti a Washington, ha dichiarato la commissione in una nota pubblicata online.

La decisione modifica le misure tariffarie aggiuntive previste dall’avviso n. 4 del 2025 della Commissione per le tariffe doganali del Consiglio di Stato, in conformità con le leggi cinesi sui dazi, sulle dogane e sul commercio estero, nonchè con i principi fondamentali del diritto internazionale.

La Cina ha preso atto che gli Stati Uniti hanno più volte dichiarato di voler sostituire i dazi previsti dall’International Emergency Economic Powers Act, dichiarati invalidi, con dazi ai sensi della Sezione 301, ha riferito la commissione.

La Cina continuerà a seguire attentamente le prossime mosse degli Stati Uniti e adeguerà le relative contromisure tariffarie in base all’evoluzione della situazione, ha affermato la commissione.

La proroga della sospensione di una parte dei dazi aggiuntivi sulle importazioni statunitensi contribuisce a garantire un contesto politico relativamente stabile e prevedibile per la cooperazione tra le imprese dei due Paesi e a promuovere uno sviluppo sostenuto e costante delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti, ha aggiunto la commissione.

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(ITALPRESS).