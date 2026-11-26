(Adnkronos) –

ChatGPT e gli altri chatbot rispondono sempre, e con un tono rassicurante. Ma non tutto quello che gli si scrive è una buona idea. Che si tratti di riassumere una mail, di modificare un’immagine o di spiegare una bolletta, l’assistente è sempre lì a portata di touch. Poi, quasi senza accorgersi, si passa a domande più personali: un sintomo, un litigio, un’ammissione che ci si vergogna di pronunciare a voce alta. Allora, come capire dove conviene fermarsi? Abbiamo provato a spiegarlo con i dati raccolti da Adnkronos. Uno degli usi più diffusi riguarda la salute. Secondo l'Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, l'11% degli italiani ha già usato l'AI generativa per temi sanitari, soprattutto per informarsi su malattie (47%) e su farmaci e terapie (39%). I motivi sono la rapidità (50%) e la facilità d'uso (44%). Secondo OpenAI, ogni settimana oltre 230 milioni di persone nel mondo fanno domande su salute e benessere a ChatGPT.

Anche gli strumenti nati apposta, però, hanno un limite preciso: come ha ricordato la direttrice dell'Osservatorio Chiara Sgarbossa, ChatGPT Salute "non fornisce diagnosi o raccomandazioni mediche". Le informazioni possono aiutare a orientarsi, ma la diagnosi e la terapia restano compito del medico.

C'è poi chi al chatbot affida le proprie confidenze. Tra i ragazzi intervistati da Telefono Azzurro, il 14% si rivolge spesso a un chatbot per avere consigli personali e il 34% lo ha fatto almeno qualche volta. Tra chi ha avuto interazioni personali, il 15% lo fa perché si sente non giudicato e il 10% per sentirsi meno solo. Il Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, ha parlato di "loop dell'empatia": il tono dei chatbot, spesso "eccessivamente lusinghiero, assolutorio, consolatorio", rischia di creare dipendenza e di far sembrare i rapporti umani troppo complicati. Non è solo una questione psicologica. Il Garante ha multato per 5 milioni di euro la società che gestisce un chatbot che permette di creare un "amico virtuale" a cui affidare il ruolo di confidente, terapista o partner, contestando tra l'altro la mancanza di basi giuridiche per il trattamento dei dati e di controlli adeguati sull'età degli utenti. Il primo limite riguarda le informazioni personali. Le guide sulla sicurezza online concordano su alcune categorie da tenere fuori dalla chat: • i dati che permettono di identificarti, come nome completo, indirizzo, data di nascita, codice fiscale o numeri dei documenti; • le credenziali, cioè password, PIN e codici di verifica; • i dati finanziari, come numeri di carta, IBAN e buste paga; • referti e informazioni sanitarie; i dati di altre persone, a partire da quelli dei minori. Lo stesso vale per gli allegati: uno screenshot, un CV, un contratto o una foto possono contenere molte più informazioni di quanto sembri, dal luogo in cui è stata scattata ai volti di altre persone.

Il motivo è semplice: quello che si scrive non sparisce. Le conversazioni possono essere usate per addestrare i modelli e, in alcuni casi, essere lette da persone incaricate di controllare la qualità del servizio. Nemmeno i sistemi più diffusi sono al riparo da problemi tecnici: a marzo 2023 un errore di ChatGPT ha reso visibili ad altri utenti i titoli di alcune conversazioni e, in una finestra di circa nove ore, parte dei dati di pagamento dell'1,2% degli abbonati a ChatGPT Plus. Per questo molte aziende hanno messo dei paletti: Samsung, ad esempio, ha vietato ai dipendenti di usare ChatGPT dopo che era stato caricato codice sorgente interno. Qualche precauzione aiuta. Nelle impostazioni di ChatGPT, alla voce dedicata ai controlli dei dati, si può disattivare l'uso delle proprie conversazioni per migliorare il modello. Per le domande più delicate c'è la chat temporanea, che non compare nella cronologia e non viene usata per l'addestramento. E prima di incollare un testo di lavoro conviene anonimizzarlo, sostituendo nomi, cifre e riferimenti con segnaposto come "[cliente]" o "[importo]".

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