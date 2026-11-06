Cefpas, SIAD CSA CISAL: serve responsabilità e confronto costruttivo. Al centro devono esserci solo l’Ente il suo rilancio e i suoi lavoratori

CALTANISSETTA – Riceviamo e pubblichiamo integralmente di seguito un comunicato di SIAD CSA CISAL.

La Segreteria SIAD CSA CISAL, alla luce di alcuni articoli di stampa, ritiene doveroso fornire alcune precisazioni, soprattutto in considerazione del momento grave e critico che sta attraversando un Ente di eccellenza della Regione Siciliana nel campo della formazione specialistica in ambito sanitario: il CEFPAS.

Sin dal suo insediamento, il nuovo Direttore Generale, D.ssa Sabrina Cillia, dimostrando piena considerazione per le organizzazioni sindacali, ha prontamente incontrato, in modo informale e singolarmente, tutte le sigle rappresentative del personale del Centro. Un’iniziativa arrivata dopo mesi di incomprensibile e ingiustificato silenzio.

A questo primo momento di confronto ha fatto seguito la convocazione di ieri, nel corso della quale la Direzione ha chiesto che l’incontro si svolgesse alla sola presenza delle segreterie sindacali, anche in considerazione della natura informale della convocazione.

Non ci sembra, soprattutto nell’attuale e particolare momento che attraversa l’Ente, una richiesta fuori dagli schemi. Al contrario, trattandosi di una disponibilità tutt’altro che scontata, la riteniamo rispettosa delle prerogative di ciascuna parte, datoriale e sindacale, e finalizzata a consentire un confronto sereno, obiettivo e scevro da implicazioni di diversa natura, se non strettamente istituzionale.

Ci rammarica, pertanto, che le altre sigle sindacali non abbiano colto lo spirito dell’iniziativa della D.ssa Cillia.

Allo stesso tempo, non possiamo non stigmatizzare la scelta degli organi di stampa di associare, ancora una volta, l’immagine del CEFPAS a quella degli organi di polizia giudiziaria. Il Centro e i suoi lavoratori hanno diritto di essere rispettati per ciò che sono stati e per ciò che sono: una realtà di eccellenza che merita di crescere e svilupparsi nell’interesse del territorio nisseno, della Regione Siciliana e della Nazione.

Il SIAD CSA CISAL è rimasto al tavolo del confronto per senso di responsabilità nei confronti di ogni singolo lavoratore e per correttezza verso chi ci ha invitato a discutere apertamente e alla luce del sole delle soluzioni necessarie per superare nel migliore dei modi questa impasse, nella convinzione che, soprattutto in una fase così delicata, debba prevalere l’interesse collettivo dell’Ente e dei suoi lavoratori, evitando che il confronto venga condizionato da valutazioni o posizioni estranee a tale obiettivo.

In conclusione, il SIAD CSA CISAL desidera esprimere un sentito ringraziamento alla d.ssa Sabrina Cillia per la disponibilità, l’attenzione e l’apertura dimostrate nei confronti delle organizzazioni sindacali, non limitate alle sole questioni di natura contrattuale, ma estese anche ai temi più ampi che riguardano il funzionamento, le prospettive e lo sviluppo del CEFPAS. Un atteggiamento di apertura e dialogo che riteniamo importante riconoscere e valorizzare, nell’interesse dell’Ente e di tutti i suoi lavoratori.

Angelo Lo Curto, Gianluca Vancheri e Gaia Provenzani, Segreteria Generale Siad Csa Cisal