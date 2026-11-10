Catania, sequestrati oltre 7 mila articoli contraffatti: tra questi anche dei micro smartphone

CATANIA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno ulteriormente intensificato in questi giorni il piano di controllo del territorio per il contrasto dei traffici illeciti di beni contraffatti eseguendo in diverse aree della provincia etnea interventi che hanno consentito di sottoporre a sequestro oltre 7.000 articoli, tra prodotti tecnologici e capi di abbigliamento.

I controlli – eseguiti dai “Baschi verdi” della Compagnia Pronto Impiego di Catania – hanno interessato quattro operatori economici, con sede rispettivamente a Catania, Misterbianco, San Giovanni la Punta e Giarre ed esercenti attività di “vendita al dettaglio di multiprodotti”.

All’esito delle attività sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro nei rispettivi locali commerciali migliaia di prodotti, tra cui console, auricolari, occhiali, accessori per l’abbigliamento, peluche, giocattoli, adesivi e carte da gioco recanti marchi contraffatti di noti marchi.

Tra questi anche 19 micro telefonini, raffiguranti il modello “iPhone 17 Pro Max” e riportati marchi figurativi della Apple nel software interno e nelle applicazioni pre-installate nell’apparecchio.

Tutti i prodotti sono stati sequestrati mentre i responsabili sono stati deferiti alla locale Autorità giudiziaria per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).