(Adnkronos) – "Sarebbe quella di Claudio Martufi, ex agente del Sisde, la voce del telefonista anonimo" che avrebbe contattato la famiglia di Emanuela Orlandi poco dopo la scomparsa della giovane "individuata dal Ris dei carabinieri di Roma". A rivelarlo è il programma Chi l'ha visto, in onda su Rai 3 che, citando fonti del programma, spiega che l'ex 007 "fu uno dei primi ad entrare in casa" della ragazza.

Martufi è un ex agente del Sisde, il servizio segreto civile italiano operativo all'epoca della scomparsa di Emanuela. In servizio presso il raggruppamento Sisde di Roma nei primi anni Ottanta, è stato tra i primi funzionari a entrare nell'abitazione della famiglia Orlandi nei giorni successivi alla sparizione della quindicenne, avvenuta il 22 giugno 1983. Il suo nome è tornato al centro dell'attenzione nel 2025, in occasione dei lavori della Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sui casi Orlandi e Gregori. Il 4 dicembre, durante un'audizione in Senato, ha chiesto e ottenuto che la sua testimonianza si svolgesse in forma segreta. E il contenuto è quindi rimasto oscuro. Qualche giorno dopo, il 10 dicembre, Martufi è stato inoltre protagonista di un episodio avvenuto in centro, a Roma, durante un tentativo di intervista da parte di Massimo Giletti. Alle domande del giornalista, che gli chiedeva chiarimenti sul contenuto di quella audizione e su eventuali contatti con Mario Meneguzzi, zio della ragazza scomparsa, l'ex 007, come mostra un video pubblicato sul sito del programma 'Lo stato delle cose', ha reagito colpendolo con un pugno. La cassetta con la voce del telefonista è stata trovata proprio in casa dello zio della ragazza. La notizia era stata data in un primo momento da Giletti, poi ripresa dal Tg1 nell'edizione di ieri sera. Il ritrovamento risalirebbe al 2024, quando gli investigatori perquisirono le case dell'uomo, morto da oltre dieci anni, tra Roma e Rieti. Tra alcune audiocassette ritrovate nella cantina della casa di Roma dello zio di Emanuela, ci sarebbe quella con la voce isolata dai carabinieri del Ris di uno dei telefonisti.

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