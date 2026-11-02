Campofranco. “Crescere nei Piccoli Comuni”: finanziamento di oltre 17 mila euro al Comune per bambini, ragazzi e famiglie

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco è tra i beneficiari dell’Avviso “Crescere nei piccoli comuni”, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All’Ente è stato assegnato un finanziamento di 17.127,58 euro, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia 2026.

L’Avviso, pubblicato il 10 agosto 2026, era rivolto ai comuni italiani con popolazione fino a 5.000 abitanti. Mette a disposizione complessivamente 50 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente. L’obiettivo è rafforzare i servizi di prossimità e le opportunità educative, sociali e relazionali per le famiglie dei piccoli centri, anche come strumento per contrastare lo spopolamento.

Le risorse saranno destinate ad attività educative, ricreative, culturali, sportive e di socializzazione per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni / iniziative intergenerazionali di aggregazione e attività extrascolastiche, con il coinvolgimento di almeno 15 minori residenti. Le attività dovranno essere realizzate entro 12 mesi dalla comunicazione di registrazione del decreto di assegnazione.

Il Sindaco Rosario Nuara: “Per una comunità come la nostra, ogni opportunità per i più giovani è un investimento sul futuro del paese. Questi fondi ci permettono di offrire ai nostri bambini e alle loro famiglie spazi e attività che rendono Campofranco un luogo in cui vale la pena crescere.” Nelle prossime settimane l’Amministrazione comunicherà il programma delle attività e le modalità di partecipazione. Attività finanziata dal Fondo per le politiche della famiglia – Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei ministri.