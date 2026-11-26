L’Associazione Filarmonica Santa Cecilia e la Sicily Orchestra, il prossimo 29
novembre, eseguiranno a Caltanissetta un Concerto per commemorare il 270°
anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart.
Il Concerto che sarà realizzato nella splendida Chiesa di Sant’Agata al Collegio alle
ore 21,00, vuole omaggiare uno dei più grandi compositori della storia della musica.
I brani che verranno eseguiti riguardano quasi tutto l’arco della vita del compositore,
dalla tenera età alla maturità compositiva. Inoltre, alla performance dell’orchestra, si
aggiungerà quella del coro dell’Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Agrigento,
insieme al quale verranno eseguiti, oltre ad un primo pezzo strumentale, diversi brani
corali appartenenti al repertorio sacro del compositore.
Obiettivo principale del progetto è la sensibilizzazione del pubblico all’ascolto ed alla
comprensione del linguaggio compositivo mozartiano che trova l’occasione in questo
anniversario per gustare appieno la bellezza delle opere del compositore di Salisburgo.
Coro dell’Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Agrigento
Quintetto d’archi della Sicily Orchestra composto da:
- Violino I° Luigi Sferrazza
- Violino II° Laura Gallo
- Viola Vincenzo Bono
- Violoncello Antonino Saladino
- Contrabbasso Walter Roccato
Soprano Alida Capobianco
Organo Daisy Chianetta
Direttore Emanuele Di Bella
Come già citato, il programma mette in luce diversi periodi compositivi della vita di
Wolfgang Amadeus Mozart e l’ascoltatore potrà apprezzare come un giovanissimo
compositore ha saputo dare vita a veri capolavori che hanno segnato la storia della
musica occidentale.