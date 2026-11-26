Si svolgerà a Caltanissetta dal 26 novembre al 22 dicembre la sesta edizione del Pietrarossa Academy and Music Festival, organizzato dal Conservatorio Statale “Vincenzo Bellini”.

La manifestazione, che si snoderà attraverso ben nove appuntamenti tra seminari, masterclass e concerti, ospitati al Teatro Margherita, nella Cattedrale di Santa Maria La Nova e nella Chiesa di Sant’Agata al Collegio, avrà come protagonisti gli insegnanti e gli allievi del Conservatorio, oltre ad alcuni ospiti nazionali e internazionali.

L’obiettivo del Conservatorio è consolidare la propria identità e il proprio valore per la città, proponendosi come punto di incontro tra formazione, produzione artistica e promozione culturale e territoriale.

«Questa manifestazione – afferma l’architetto Andrea Cristiano Maria Milazzo, presidente del Conservatorio – testimonia la nostra volontà di essere sempre più protagonisti della vita culturale del territorio, nella forte convinzione che l’alta formazione musicale debba accompagnarsi a una concreta attività di diffusione della cultura. Il nostro impegno è quindi quello di continuare a investire nella qualità, nella collaborazione e nella costruzione di nuove opportunità, affinché la musica possa rappresentare sempre più un elemento di crescita, identità e sviluppo per il nostro territorio».

«Desidero ringraziare il Conservatorio “Vincenzo Bellini”, che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio – dichiara la vicesindaca e assessore alla Cultura Giovanna Candura –. Come Amministrazione comunale non ci limitiamo a sposare singoli progetti del Conservatorio, ma ne condividiamo il percorso virtuoso di crescita, formazione e promozione culturale. È particolarmente bello vedere come, attraverso le numerose iniziative promosse dal Bellini, tanti giovani musicisti abbiano l’opportunità di esprimere e valorizzare il proprio talento. Il Pietrarossa Academy and Music Festival rappresenta un ulteriore esempio di come la musica possa creare occasioni di crescita, animare i luoghi simbolo della nostra città e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Un patrimonio culturale e umano che Caltanissetta deve custodire, sostenere e valorizzare sempre di più».

«Il Pietrarossa Academy and Music Festival nasce dalla convinzione che un Conservatorio debba essere non soltanto un luogo di studio e di formazione – sottolinea il maestro Mauro Visconti, commissario ministeriale – ma anche uno spazio vivo di produzione, sperimentazione e condivisione della musica. A tutti gli artisti, ai docenti, agli studenti, ai partner istituzionali e al pubblico va il nostro ringraziamento per contribuire alla realizzazione di questa importante esperienza culturale. Il Pietrarossa è, dunque, un progetto nel quale didattica e produzione artistica si incontrano e si arricchiscono reciprocamente. Un’occasione per portare il Conservatorio fuori dalle proprie aule, rendendo la città partecipe di un percorso culturale che guarda al futuro, senza perdere il legame con la propria identità e il proprio territorio».

«Questo evento – spiega infine il maestro Diego Cannizzaro, direttore artistico del Pietrarossa Academy and Music Festival – è una preziosa opportunità per valorizzare il talento dei giovani musicisti, mettendoli in relazione con artisti e interpreti di riconosciuto prestigio, e per promuovere Caltanissetta come luogo di produzione culturale, capace di accogliere esperienze artistiche di respiro nazionale e internazionale. Attraverso masterclass, seminari, incontri e concerti, il Festival intende offrire agli studenti un’esperienza formativa completa, mettendoli a contatto con musicisti, docenti e interpreti di alto profilo e creando occasioni concrete di confronto con il mondo professionale. Al tempo stesso, vuole offrire al pubblico un programma artistico di qualità, capace di attraversare repertori, linguaggi ed epoche differenti».

Il Pietrarossa Academy and Music Festival si conferma, dunque, non soltanto una rassegna musicale, ma un progetto culturale capace di mettere in rete istituzioni, professionalità e giovani talenti. Per quasi un mese, la musica accompagnerà la vita della città, animando alcuni dei luoghi più rappresentativi del suo patrimonio storico e architettonico. Un’occasione per rafforzare il legame tra il Conservatorio e la comunità nissena e consolidare il ruolo di Caltanissetta quale polo di alta formazione e produzione artistica nel cuore della Sicilia.