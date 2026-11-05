Caltanissetta, al Galilei-Di Rocco incontro con l’associazione “Noi per la Salute – Tina Anselmi” sul diritto alla salute

Gli studenti dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale protagonisti di un confronto sul diritto alle cure, sull’equità sanitaria e sulla tutela delle persone più fragili. Presentato anche un concorso dedicato al Servizio Sanitario Nazionale.

Una giornata di confronto e approfondimento dedicata al diritto alla salute e al ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di una società più attenta al benessere e ai bisogni dei cittadini. È quella che si è svolta all’Istituto Galilei-Di Rocco di Caltanissetta, che ha ospitato i rappresentanti dell’Associazione di Promozione Sociale “Noi per la Salute – Tina Anselmi”.

L’iniziativa, rivolta agli studenti dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, ha rappresentato un’importante occasione di riflessione sul significato del concetto di salute, inteso non soltanto come assenza di malattia, ma come condizione di benessere complessivo della persona, strettamente legata all’equità, all’accessibilità delle cure e alla conoscenza dei diritti fondamentali.

Particolare attenzione è stata dedicata all’articolo 32 della Costituzione italiana, che riconosce la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, ponendo al centro la necessità di garantire a tutti un’adeguata assistenza sanitaria.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato il concorso promosso dall’associazione, dal titolo “La tutela della salute, diritto inviolabile dell’uomo”, un’iniziativa che intende stimolare la partecipazione attiva degli studenti attraverso idee, riflessioni e proposte finalizzate al miglioramento del Servizio Sanitario Nazionale e alla tutela delle fasce più fragili della popolazione.

L’appuntamento ha consentito di collegare il percorso formativo degli studenti alle problematiche concrete del settore sociosanitario, evidenziando l’importanza della preparazione professionale, della sensibilità umana e della consapevolezza dei diritti nella futura attività lavorativa.

Un’esperienza educativa che conferma il valore della collaborazione tra scuola e associazionismo, nella convinzione che la tutela della salute passi anche attraverso la conoscenza, la formazione e il coinvolgimento delle giovani generazioni.