Atp Parigi, Musetti supera Hurkacz e trova il numero 1 Zverev al secondo turno

(Adnkronos) – Prosegue l'ottimo momento di Lorenzo Musetti che dopo il successo a Lione vince la prima partita dal 2022 al Rolex Paris Masters. Il carrarino si è imposto sul polacco Hubert Hurkacz in due set con il punteggio di 7-6 (7-3), 7-6 (12-10), e conquista il quarto successo di fila contro un Top 30 regalandosi al secondo turno il duello contro il nuovo numero 1 Atp, Alexander Zverev, che giocherà il suo primo incontro da capo classifica, dopo aver tolto lo scettro a Jannik Sinner, e lo farà contro un italiano. Sarà il quinto confronto del 2026 per Musetti contro un Top 10 (3-1), il 53° in carriera (17-35).

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