Architettura, premio speciale Federbeton alla Cusanus Academy di Bressanone

(Adnkronos) – La Cusanus Academy di Bressanone, progetto di recupero e ampliamento dello studio MoDusArchitects, fondato da Matteo Scagnol e Sandy Attia, ha ricevuto il Premio Speciale nazionale di Federbeton per aver saputo fare del calcestruzzo il filo di continuità tra architettura storica e contemporanea. Il riconoscimento è stato consegnato oggi a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia, durante la cerimonia conclusiva dei Premi In/Architettura 2026, promossi dall’Istituto Nazionale di Architettura (IN/Arch) e dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), in collaborazione con Archilovers. Il progetto della Cusanus Academy interviene su un complesso composto da tre edifici – Paul Nörz Haus, Mühlhaus e Haupthaus – quest'ultimo realizzato nel 1962 su progetto dell'architetto Othmar Barth. Il lavoro di MoDusArchitects si distingue per la capacità di instaurare un dialogo coerente tra le preesistenze e le nuove esigenze funzionali, ampliando gli spazi e creando nuove connessioni senza alterare l'identità del complesso. Il progetto conserva le geometrie rigorose dell'architettura originaria e ne riprende l'attenzione alla luce naturale e all'essenzialità dei materiali. In questo equilibrio tra conservazione e trasformazione, il calcestruzzo assume un ruolo centrale: già elemento caratterizzante dell'intervento di Barth, diventa uno strumento di continuità tra la dimensione storica e quella contemporanea, contribuendo a definire l'identità architettonica del complesso. Una scelta progettuale che interpreta il materiale non soltanto per le sue caratteristiche tecniche e funzionali, ma anche per la sua capacità di partecipare alla composizione dello spazio e alla qualità complessiva dell'opera. La partecipazione di Federbeton ai Premi In/Architettura rientra in un più ampio impegno per promuovere la cultura architettonica e diffondere la conoscenza delle soluzioni costruttive in cemento e calcestruzzo. Grazie alla continua evoluzione tecnologica, questi materiali offrono possibilità sempre più ampie in termini di progettazione, durabilità, sostenibilità e qualità degli spazi. Far conoscere il valore e le potenzialità di cemento e calcestruzzo, non soltanto agli addetti ai lavori ma anche a un pubblico più ampio, è uno degli obiettivi dell'attività di divulgazione promossa da Federbeton. In questa direzione si inserisce anche il progetto di IIC L’Industria Italiana del Cemento, storica rivista di settore rilanciata nel 2021, che attraverso il racconto delle opere, dei protagonisti e dell’evoluzione delle tecnologie costruttive contribuisce a diffondere una maggiore conoscenza delle potenzialità espressive e progettuali di questi materiali. Con il Premio Speciale, Federbeton intende riconoscere i progetti in cui cemento e calcestruzzo esprimono pienamente le loro potenzialità, contribuendo a realizzare architetture innovative, funzionali, attente al contesto anche nell’ottica del pubblico valore. Il riconoscimento coinvolge l’intera filiera del costruire e valorizza il contributo congiunto di committenza, progettisti e impresa esecutrice, sottolineando l’importanza della collaborazione tra tutti gli attori che partecipano alla realizzazione di un’opera. Oltre al premio nazionale, Federbeton ha assegnato anche riconoscimenti regionali a nove progetti distribuiti sul territorio nazionale: Campania: Stazione Chiaia, Linea 6, Napoli – Uberto Siola;Abruzzo: Code-m, Montesilvano – Zedaplus architetti / Erica Scalcione; Lombardia: Teatro Renato Borsoni, Brescia – Camillo Botticini / Arw Associates; Piemonte: La Ludomotiva, asilo nido pubblico, Beura Cardezza – Paolo Citterio;• Sardegna: Sala dei Giganti di Mont'e Prama, Museo Civico Giovanni Marongiu, Cabras – Dejana Fiamma; Toscana: Giardini del Porcinai, Arezzo – abp architetti / Piera Bongiorni; Trentino-Alto Adige: Service Building Kreuzbergpass, Passo di Monte Croce, Sesto – Pedevilla Architects; Veneto: Nuova Scuola Secondaria di Primo Grado, Puos d'Alpago – facchinelli daboit saviane / Gianluca Facchinelli; Sicilia: Smades – Nuovo Complesso Parrocchiale Santa Maria della Speranza, Niscemi – Vincenzo Castellana.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)