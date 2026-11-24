(Adnkronos) – "Dovrò fare la chemioterapia, questo fa molta paura. Dovrei iniziare lunedì". Antonella Elia, ospite a La volta buona, risponde alle domande sulle sue condizioni di salute dopo i due interventi subiti in poche settimane al Policlinico Gemelli di Roma. "Quando si entra nella malattia ci si illude che sia un percorso a breve termine, invece è un percorso a lungo termine. Dopo il secondo intervento a cui mi sono sottoposta, il 13 novembre, ho ancora da fare un bel po' di cose. Cerco di prenderla nel modo migliore, ma confesso di avere paura. Io, per dirne una, ho paura degli aghi: fare le analisi del sangue mi terrorizza, le mie vene spariscono…", dice la showgirl. "Quando si inizia un percorso di questo tipo ci si sente sempre più precari, diversi. E' brutto da dire, ci si sente più vicini alla morte. Non è detto che tutto vada per il meglio. Certo, ho anche pensieri positivi, avverto felicità ma in maniera un po' strana. Si vive in una bolla, si fa quel che si può", aggiunge.

L'attrice aveva raccontato sui social le due operazioni a cui si era sottoposta al Policlinico Gemelli di Roma, senza tuttavia entrare nei dettagli. Aveva solo condiviso il suo coraggio, raccontando il post intervento strappando un sorriso ai fan.

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