Allarmi bomba in tutta Italia, mail inviata a oltre 100 scuole: “Ordigno sull’auto del primo ministro, metteremo in atto genocidio”

(Adnkronos) –

Un'unica mail, a quanto apprende l'Adnkronos, ha fatto scattare allarmi bomba in oltre 100 scuole in tutta Italia. Al momento sono in corso le evacuazioni. Nella missiva, firmata 'Mikhail Andropov', le minacce: "Siamo venuti per annientarvi, metteremo in atto il genocidio contro gli italiani". E ancora: "Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro".

Le email hanno fatto scattare nuovi allarmi bomba in alcune scuole del quartiere Tuscolano, a Roma. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, tra gli istituti coinvolti ci sono l'istituto comprensivo Giovanni Cagliero di Largo Volumnia, l'istituto Petrarca di via Ceneda e l'istituto Rodari di via Norcia. Gli studenti sono stati fatti evacuare dalle strutture e al momento sarebbero in corso le operazioni per il loro trasferimento in luoghi sicuri. Mail che annunciano allarmi bomba sono arrivati anche alle segreterie didattiche di diverse scuole di Milano e provincia. Vari istituti sul territorio sono stati evacuati, con la collaborazione delle forze dell’ordine.

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