Allarmi bomba, il preside del liceo Parini a Milano: “Sembrava un messaggio marziano, ho preferito non evacuare”

(Adnkronos) –

Nessuna evacuazione al liceo Parini di Milano dopo la mail di un allarme bomba arrivata questa mattina a migliaia di scuole, compreso lo storico istituto meneghino. Il preside Massimo Nunzio Barrella spiega all'AdnKronos di aver scelto di mantenere regolarmente le lezioni dopo essersi confrontato con la polizia postale e alla luce degli elementi contenuti nel messaggio, ritenuto da subito poco credibile. "Ho sentito la polizia e mi hanno detto di stare tranquilli, che non c'era nessun problema – dice -. Sono anche in una chat di dirigenti e tanti colleghi avevano sentito la polizia postale, che ci ha rassicurato". La mail è arrivata alle 8.59 di questa mattina da un indirizzo riconosciuto subito dal preside come poco attendibile. "Ho capito subito che si trattava di spam – sottolinea – perché vi si parlava del 'leader di Vilayat di Misogistan' ed è stato il primo elemento che mi ha fatto capire che fosse falsa. In questo momento poi ci sono molti emulatori. Penso che persone pericolose esistano e bisogna stare allerta, ma in questo caso, pur non essendo un esperto, ho avuto l'impressione che si trattasse di un emulatore. Nei fatti l'operazione gli è riuscita, perché tante scuole sono state evacuate e quindi ha raggiunto il suo intento. Però il testo sembrava quasi comico. Sembrava un messaggio dei marziani: 'Siamo venuti per annientarvi'. Mi sono fatto anche due risate. Ho ritenuto che non ci fossero le condizioni per evacuare, anche perché dalla prima lista che ho visto si parlava di 300 scuole con lo stesso messaggio ricevuto".

Il preside è stato chiamato anche da alcuni genitori: "Li ho rassicurati, dicendo che era tutto tranquillo e sotto controllo. Io stesso ho fatto un giro nell'istituto, non ho visto persone estranee e mi è sembrato tutto regolare". Certo, ammette, "se l'elenco delle scuole che hanno ricevuto questa mail fosse stato più ristretto e il messaggio fosse arrivato solo a noi o a pochi altri istituti, avrei fatto evacuare. Il fatto che fosse stata inviata a pioggia mi ha fatto pensare diversamente. Se fosse stata indirizzata soltanto al Parini, lo avrei fatto evacuare immediatamente". Tornando indietro, "rifarei la stessa scelta – dice -. Anche altri colleghi mi hanno detto che gli stessi carabinieri li avevano tranquillizzati, spiegando che non era necessario evacuare. Quindi evidentemente avevano elementi che noi non avevamo". Tra gli studenti il clima era tranquillo, "nessuno si è agitato – rimarca il preside -. Mi hanno cercato anche alcuni professori, ma nessuno era particolarmente preoccupato. Devo dire che qui non si è percepito alcun clima di tensione".

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