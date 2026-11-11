Affari tuoi, maxi vincinta per il parrucchiere Martino Moiso: il suo pacco era di 300mila euro

(Adnkronos) – Il suo numero fortunato è da sempre il 17 e, anche questa volta, non lo ha deluso. Maxi vincita ad 'Affari Tuoi' per Martino Moioso, parrucchiere di Savona ed ex capitano del Vado Calcio, che nella puntata di ieri si è aggiudicato 300mila euro. Il concorrente della Liguria ha iniziato la partita proprio con il pacco numero 17, senza sapere che al suo interno ci fosse la cifra fortunata. Al suo fianco, in studio, la compagna Elena Machetti, dipendente comunale, cui sostegno è stato decisivo, soprattutto quando in studio arrivavano le offerte del Dottore. La coppia ha infatti rifiutato prima un assegno da 75mila euro e poi uno da 100mila, scegliendo di proseguire il gioco e confidando nel proprio pacco. Dopo la vittoria, il concorrente ha svelato anche cosa intende farne con quella somma. Prima di partire per la trasmissione, aveva promesso ai suoi collaboratori che, in caso di vincita, avrebbe regalato loro un weekend: "Siamo in 18. Il resto è per me ed Elena", ha detto.

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