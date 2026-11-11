Addio allo smartphone: dispositivi medici dei pazienti direttamente connessi alle piattaforme sanitarie

(Adnkronos) – In Italia oltre mezzo milione di persone sono assistite attraverso strumenti di telemedicina. La possibilità di seguire un paziente cronico a domicilio, raccogliere regolarmente i suoi parametri clinici e renderli disponibili ai professionisti sanitari sta modificando l'organizzazione dell'assistenza, con conseguenze particolarmente rilevanti per le persone anziane e per chi convive con più patologie. In questa trasformazione emerge una delle principali difficoltà tecnologiche: far comunicare dispositivi medici e piattaforme sanitarie differenti, senza trasferire sui pazienti la complessità dei sistemi digitali. Affinché il monitoraggio domiciliare funzioni, però, un misuratore di pressione, un saturimetro o un glucometro devono poter trasmettere le informazioni raccolte ai sistemi utilizzati da medici e strutture sanitarie, anche quando dispositivi e applicazioni provengono da fornitori differenti. È su questa esigenza che si è concentrata Gima, che nel 2026 ha celebrato i suoi cento anni di attività. Attraverso Gimahub e Gimapp Sdk Flutter, infatti, "ha sviluppato soluzioni che facilitano l'integrazione dei dispositivi medici nei sistemi di telemedicina, intervenendo su due aspetti concreti: la semplicità di utilizzo degli strumenti da parte del paziente e la possibilità per gli operatori tecnologici di collegarli alle proprie piattaforme. Il Pnrr ha destinato 1,5 miliardi di euro alla telemedicina, sostenendo lo sviluppo della Piattaforma Nazionale di Telemedicina e delle infrastrutture regionali", si legge nella nota dell'azienda. L'obiettivo è rendere servizi come televisite, teleconsulti e telemonitoraggio progressivamente disponibili all'interno dei percorsi assistenziali. "Il passaggio dalla telemedicina alla medicina digitale, infatti, riguarda soprattutto la continuità dell'assistenza. Per una persona con una patologia cronica, effettuare una misurazione a domicilio può essere utile se il dato raggiunge il professionista incaricato di seguirne le condizioni di salute e può essere valutato nel quadro del percorso clinico. La raccolta delle informazioni deve quindi inserirsi in un sistema organizzato, nel quale siano definite le modalità di trasmissione, consultazione e gestione dei parametri rilevati", continua la nota. Un esempio delle esigenze alle quali questo modello deve rispondere è il programma nazionale dedicato ai grandi anziani, promosso da Agenas. Nel giugno 2026 sono stati presentati 58 progetti pilota, selezionati tra 146 candidature e finanziati con 150 milioni di euro del Pnrr, destinati alla presa in carico domiciliare di circa 60mila persone con più di 80 anni e almeno una patologia cronica. La sperimentazione, della durata prevista di 18 mesi, è orientata alla prevenzione del deterioramento cognitivo e motorio, al miglioramento dell'aderenza terapeutica e al contrasto dell'isolamento sociale. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute nell'agosto 2026, sono 566.321 le persone assistite attraverso strumenti di telemedicina fino a dicembre 2025, a fronte di un obiettivo Pnrr di almeno 300mila assistiti. A questo risultato si affianca la programmazione regionale del telemonitoraggio, che nel decreto ministeriale del 28 settembre 2023 individuava un target complessivo di 792.166 pazienti cronici da trattare entro il terzo trimestre del 2026. Si tratta di indicatori riferiti ad ambiti e periodi differenti, che mostrano la dimensione raggiunta dalla medicina digitale e quella prevista per la sua ulteriore diffusione. L'assistenza a persone anziane e fragili rende particolarmente evidente un problema pratico: l'utilizzo delle tecnologie digitali deve essere fruibile a tutti i pazienti, anche quelli che non possiedono competenze specifiche. Aprire un'applicazione, associare un dispositivo allo smartphone o gestire una connessione Bluetooth possono diventare operazioni difficili per chi ha scarsa familiarità con questi strumenti o presenta limitazioni funzionali. Allo stesso tempo, i dati devono raggiungere le piattaforme sanitarie senza richiedere interventi manuali a ogni misurazione. Per rispondere a questa esigenza Gima ha sviluppato Gimahub, un gateway che consente di acquisire e trasmettere automaticamente i parametri clinici rilevati dai dispositivi medici compatibili, senza richiedere al paziente l'utilizzo di smartphone o applicazioni dedicate. "Il funzionamento è pensato per semplificare le attività quotidiane. Il paziente effettua la misurazione con il dispositivo previsto dal proprio percorso assistenziale; il gateway acquisisce i dati e li trasferisce attraverso la connessione disponibile verso il sistema collegato, dove possono essere resi accessibili alla piattaforma di telemedicina. La trasmissione – precisano gli sviluppatori – avviene senza che l'utilizzatore debba intervenire manualmente per inviare ogni rilevazione. La soluzione è particolarmente pertinente per il telemonitoraggio domiciliare di persone anziane e pazienti cronici, che devono effettuare misurazioni frequenti e possono incontrare difficoltà nell'utilizzo di applicazioni mobili. Riducendo i passaggi tecnologici richiesti al paziente, Gimahub punta a rendere più semplice la raccolta regolare dei dati clinici e il loro trasferimento ai sistemi sanitari". La seconda innovazione è Gimapp Sdk Flutter, "che interviene sul versante dell'integrazione software. Si tratta di un kit di sviluppo che consente di collegare oltre 20 dispositivi medici Gima compatibili alle applicazioni sanitarie realizzate con Flutter, tecnologia utilizzata per sviluppare applicazioni destinate ai sistemi Android e iOS. Attraverso la libreria, gli sviluppatori possono integrare nelle proprie applicazioni le funzionalità necessarie per individuare i dispositivi Bluetooth Low Energy supportati, stabilire la connessione e acquisire i parametri rilevati. Le software house e i fornitori di piattaforme di telemedicina – avvertono gli specialisti – possono così utilizzare componenti già predisposti per comunicare con gli strumenti compatibili, evitando di sviluppare separatamente le procedure di collegamento per ogni modello. Le due tecnologie rispondono a esigenze complementari. Gimahub semplifica la trasmissione delle misurazioni dal domicilio, riducendo le operazioni richieste al paziente; Gimapp Sdk Flutter facilita il lavoro degli sviluppatori che devono integrare i dispositivi nelle applicazioni digitali. Entrambe affrontano il problema dell'interoperabilità, uno degli aspetti operativi che condizionano la diffusione dei servizi di telemedicina". La realizzazione dei programmi nazionali e regionali finanziati dal Pnrr coinvolge istituzioni sanitarie, aziende sanitarie, fornitori di piattaforme, integratori tecnologici e produttori di dispositivi medici. In un sistema caratterizzato da infrastrutture differenti, la disponibilità di componenti tecnologiche per collegare gli strumenti di rilevazione alle applicazioni può facilitare lo sviluppo e l'attivazione dei servizi. "Gima opera in questa filiera attraverso dispositivi connessi, gateway e soluzioni software per la raccolta e la trasmissione dei dati clinici. L'azienda ha inoltre sviluppato Gimanet, un network rivolto agli operatori della telemedicina, tra cui software house, integratori e fornitori di soluzioni per la gestione dei pazienti. Le tecnologie Gima sono concepite per essere integrate nei sistemi sviluppati dai diversi operatori, secondo le specifiche tecniche previste dalle piattaforme", prosegue la nota. "Il dispositivo medico sta cambiando ruolo. Alla capacità di effettuare una misurazione affidabile si aggiunge oggi la necessità di trasferire quell'informazione ai sistemi utilizzati da medici e strutture sanitarie. È un'esigenza che incontriamo sempre più spesso nei progetti di telemonitoraggio, dove dispositivi differenti devono comunicare con piattaforme sviluppate da operatori diversi – dichiara Nicola Manzoni general manager di Gima Italia – Con Gimahub abbiamo lavorato per eliminare alcune difficoltà che possono ostacolare il monitoraggio domiciliare, soprattutto per le persone anziane. Con Gimapp Sdk Flutter abbiamo affrontato la complessità dell'integrazione software, mettendo a disposizione degli sviluppatori strumenti per collegare i dispositivi alle loro applicazioni. Nel 2026 GIMA compie cento anni: l'esperienza maturata nel settore medicale ci aiuta a sviluppare tecnologie partendo dalle esigenze concrete di chi utilizza i dispositivi e di chi organizza i servizi sanitari". La diffusione della medicina digitale apre anche una questione più ampia per il Servizio sanitario nazionale: come trasformare i programmi finanziati e le iniziative territoriali in prestazioni stabilmente inserite nell'assistenza ordinaria. Il quadro normativo italiano ha già definito indicazioni per l'erogazione delle prestazioni di telemedicina e requisiti per lo sviluppo dei relativi servizi. La prospettiva di una loro ulteriore integrazione nei Livelli essenziali di assistenza richiede di affrontare gli aspetti organizzativi e le modalità di riconoscimento delle prestazioni, distinguendo quanto già disciplinato dalle evoluzioni ancora da realizzare. La continuità del telemonitoraggio dipende dalla presenza di percorsi assistenziali definiti: occorre individuare i pazienti ai quali destinare il servizio, stabilire quali professionisti ricevono e valutano le misurazioni e organizzare le modalità di intervento quando i parametri richiedono un approfondimento clinico. Le infrastrutture digitali devono sostenere questi processi, consentendo la disponibilità e lo scambio delle informazioni tra i soggetti coinvolti nella presa in carico. "Il passaggio dalla sperimentazione alla diffusione ordinaria della telemedicina si misurerà sulla capacità di rendere le prestazioni digitali realmente accessibili ai cittadini – osserva Paolo Colli Franzone presidente Imis, Istituto per il Management dell’Innovazione in Sanità – Gli investimenti pubblici hanno accelerato lo sviluppo delle infrastrutture, ma il loro utilizzo nel tempo dipenderà dalla capacità di integrare le tecnologie con l'assistenza territoriale. L'interoperabilità è una condizione concreta: i dati rilevati al domicilio devono poter raggiungere i professionisti responsabili della cura, attraverso sistemi che dialogano tra loro. Anche la progressiva integrazione delle prestazioni digitali nei Lea dovrà accompagnarsi a modelli organizzativi sostenibili, affinché la telemedicina diventi parte dell'assistenza ordinaria e possa continuare a funzionare oltre la durata dei singoli programmi di investimento".

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