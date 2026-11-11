Addio a Stacy Keach, l’attore vestì i panni dell’iconico detective Mike Hammer: aveva 85 anni

(Adnkronos) –

Addio a Stacy Keach, l'attore statunitense con cittadinanza polacca diventato celebre per aver interpretato il detective privato Mike Hammer nell'omonima serie televisiva degli anni Ottanta e per il ruolo del direttore del carcere Henry Pope nella serie 'Prison Break'. Aveva 85 anni. Keach è morto nella sua casa di Magdalenka, in Polonia, dopo una lunga battaglia contro una grave patologia cardiaca e un'insufficienza cardiaca. A dare la notizia è stata la moglie, Malgosia Tomassi, con una dichiarazione diffusa attraverso la stampa americana. "Stacy non era soltanto un attore leggendario, ammirato e amato dal pubblico di tutto il mondo, ma anche il mio amato marito, il mio compagno e il cuore della nostra famiglia", ha scritto la moglie. "La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nelle nostre vite. Ma il suo spirito straordinario, la sua voce indimenticabile e l'amore che ha donato così generosamente resteranno per sempre con noi".

Keach era considerato anche uno degli attori teatrali americani più autorevoli della sua generazione e aveva costruito una carriera caratterizzata da una particolare intensità espressiva, da una voce profonda e riconoscibile e da una presenza scenica imponente. Tra i suoi titoli più celebri al cinema figurano 'Città amara – Fat City', 'I cavalieri dalle lunghe ombre', 'I nuovi centurioni', 'American History X' e 'Nebraska'. Sul piccolo schermo fu interprete della miniserie 'Hemingway', per cui vinse un Golden Globe, e di 'Gesù di Nazareth' di Franco Zeffirelli dove impersoò Barabba. Per milioni di spettatori il suo volto resterà legato soprattutto a Mike Hammer, il detective creato dallo scrittore Mickey Spillane, protagonista di romanzi polizieschi caratterizzati da atmosfere cupe, violenza e intrighi. Vestì i panni dell'investigatore a partire dal 1984 nella serie 'Mike Hammer investigatore privato'. La produzione, trasmessa negli Stati Uniti dalla Cbs, contribuì a consacrarlo come uno dei volti più riconoscibili della televisione americana degli anni Ottanta. La serie, che raccontava le indagini di un investigatore duro, solitario e poco incline ai compromessi, rimase in programmazione fino al 1987, con diverse stagioni e produzioni televisive collegate. Il rapporto con il personaggio non si esaurì con la conclusione della serie: tornò infatti a interpretare Hammer in diversi film televisivi e, tra il 1997 e il 1998, nella produzione 'Mike Hammer, Private Eye', che proseguì idealmente l'esperienza precedente. Keach aveva raccontato nella sua autobiografia, 'All in All: An Actor's Life On and Off the Stage', pubblicata nel 2013, di essere stato affascinato fin da giovane dall'universo letterario creato da Spillane. Un interesse che, nonostante le perplessità dei genitori, lo aveva accompagnato per decenni, fino alla possibilità di interpretare proprio quel personaggio che aveva immaginato durante l'infanzia. Keach instaurò anche un rapporto personale con Spillane, che gli raccomandò di indossare sempre l'inconfondibile cappello fedora del detective durante le interpretazioni. Nato il 2 giugno 1941 a Savannah, in Georgia, Walter Stacy Keach Jr. proveniva da una famiglia profondamente legata al mondo dello spettacolo. Il padre, Stacy Keach Sr., era un attore e regista, mentre il fratello minore James Keach avrebbe intrapreso a sua volta la carriera cinematografica come attore, regista e produttore. Cresciuto in California, Stacy si avvicinò alla recitazione durante gli anni scolastici. Dopo il diploma alla Van Nuys High School, nel 1959, frequentò l'Università della California a Berkeley, dove conseguì nel 1963 due lauree, in inglese e arti drammatiche. Proseguì quindi la formazione alla Yale School of Drama, dove ottenne un Master of Fine Arts, e successivamente alla London Academy of Music and Dramatic Art, grazie a una borsa di studio Fulbright. Il debutto professionale arrivò sul palcoscenico. Nel 1966 attirò l'attenzione con 'MacBird!', una satira politica che mescolava riferimenti shakespeariani e attualità americana. Per questa interpretazione ottenne un Obie Award, riconoscimento assegnato alle produzioni teatrali off-Broadway. Negli anni successivi consolidò la propria reputazione attraverso numerose interpretazioni teatrali, lavorando anche accanto a Morgan Freeman e partecipando a importanti produzioni di Broadway. Il suo rapporto con William Shakespeare fu particolarmente intenso: interpretò più volte Amleto e affrontò personaggi come Enrico V, Coriolano, Falstaff, Macbeth, Riccardo III e Re Lear. Nel 1970 ottenne una candidatura al Tony Award per la sua interpretazione di Buffalo Bill in 'Indians', opera teatrale di Arthur Kopit. Nel 2006 tornò a misurarsi con Shakespeare interpretando il protagonista di 'Re Lear' al Goodman Theatre di Chicago. Nel 2008 e nel 2009 vestì invece i panni di Richard Nixon nella produzione teatrale americana di 'Frost/Nixon'. La sua autorevolezza nel teatro classico era riconosciuta anche dalla critica. Nel 2003 il quotidiano 'The New York Times' aveva ricordato le parole del critico Clive Barnes, che nei primi anni Settanta lo aveva definito «uno dei grandi Amleto del nostro tempo» e uno dei più importanti interpreti classici americani. Nel 2015 arrivò anche l'ingresso nell'American Theatre Hall of Fame, riconoscimento che premiava il contributo di Keach alla storia del teatro statunitense. Parallelamente al teatro, Keach costruì una significativa carriera cinematografica, collaborando con alcuni dei più importanti registi americani e internazionali. Dopo il debutto sul grande schermo nel 1968 con 'L'urlo del silenzio', diretto da Robert Ellis Miller, ottenne i primi ruoli di rilievo nei primi anni Settanta. Nel 1971 interpretò il protagonista del western 'Doc', dedicato alla figura del pistolero Doc Holliday. La svolta arrivò nel 1972 con 'Città amara – Fat City', diretto da John Huston. Nel film interpretò Billy Tully, un pugile ormai lontano dai suoi giorni migliori che cerca di ritrovare una ragione per continuare a combattere e si lega a un giovane aspirante campione, interpretato da Jeff Bridges. La pellicola, ambientata in una California marginale e lontana dai sogni di successo hollywoodiani, è considerata una delle opere più significative della filmografia di Huston. La prova di Keach, intensa e profondamente umana, rappresentò uno dei momenti più alti della sua carriera. Per prepararsi al ruolo, l'attore si era allenato con il campione mondiale dei pesi mediomassimi José Torres. Durante una scena di combattimento venne addirittura messo al tappeto da un pugno, e il regista decise di utilizzare nel montaggio le immagini dell'accaduto. Sempre nel 1972 recitò in 'I nuovi centurioni', diretto da Richard Fleischer, accanto a George C. Scott, e in 'L'uomo dai 7 capestri', di John Huston. Nel 1977 partecipò a 'I duellanti', esordio cinematografico di Ridley Scott, mentre nel 1978 lavorò nel film italiano 'La montagna del dio cannibale', diretto da Sergio Martino e interpretato anche da Ursula Andress e Claudio Cassinelli. Tra gli altri titoli significativi della sua carriera figurano 'Salvate il Gray Lady', 'La nona configurazione', 'I cavalieri dalle lunghe ombre', nel quale interpretò Frank James accanto al fratello James, e 'Roadgames'. Nel 1996 fu nel cast di 'Fuga da Los Angeles', diretto da John Carpenter. Due anni dopo interpretò uno dei personaggi più inquietanti di 'American History X', il film di Tony Kaye con Edward Norton. La sua filmografia comprende inoltre produzioni di grande successo come 'The Bourne Legacy', 'Nebraska', 'Sin City – Una donna per cui uccidere', 'Gold – La grande truffa', 'Gotti – Il primo padrino' e 'Jay Kelly', uscito nel 2025. Non mancò neppure il cinema comico. Keach conquistò una particolare popolarità interpretando il sergente Stedenko nei film di Cheech & Chong 'Up in Smoke' e 'I piacevoli sogni di Cheech e Chong', trasformandosi in un personaggio ricorrente e parodistico che contribuì a mostrare un lato meno conosciuto della sua versatilità. Se Mike Hammer rappresentò il suo personaggio televisivo più iconico, Keach riuscì a conquistare nuove generazioni di spettatori anche grazie a interpretazioni molto diverse. Nel 1977 prese parte alla miniserie 'Gesù di Nazareth', diretta da Franco Zeffirelli, nella quale interpretò Barabba. Un'esperienza importante per il pubblico italiano, che ebbe modo di apprezzarlo anche nella miniserie 'La figlia di Mistral', del 1984, dove interpretava l'artista Mistral. Nel 1982 partecipò a 'Il grigio e il blu', produzione televisiva ambientata durante la guerra civile americana, mentre nel 1986 interpretò Ernest Hemingway nella miniserie televisiva dedicata allo scrittore. Proprio questa interpretazione gli procurò uno dei riconoscimenti più importanti della carriera: un Golden Globe, nel 1989, e una candidatura agli Emmy. La sua capacità di restituire la personalità complessa dello scrittore americano, attraverso una recitazione intensa e misurata, venne particolarmente apprezzata. Tra il 2000 e il 2002 fu Ken Titus nella sitcom 'Titus', dove interpretava il padre alcolista e problematico del protagonista. Dal 2005 al 2007 arrivò invece uno dei ruoli più ricordati dal pubblico televisivo internazionale: quello di Henry Pope in 'Prison Break'. Nella serie interpretava il direttore del penitenziario di Fox River, un uomo di principi, dotato di sensibilità e umanità, che instaurava un rapporto particolare con Michael Scofield. Pur non essendo uno dei protagonisti principali, il suo personaggio ebbe un ruolo importante nello sviluppo della trama. Una curiosità legava questo personaggio alla vita reale dell'attore. Keach aveva infatti trascorso alcuni mesi nel carcere inglese di Reading dopo una condanna per possesso di cocaina. Proprio il direttore di quell'istituto penitenziario, con il quale aveva avuto modo di confrontarsi durante la detenzione, gli era servito da ispirazione per costruire Henry Pope, un uomo convinto della possibilità di recuperare i detenuti attraverso la comprensione e la riabilitazione. Negli anni successivi Keach ha continuato a lavorare in televisione, prendendo parte a produzioni come 'E.R. – Medici in prima linea', 'Due uomini e mezzo', 'Fuori dal ring', 'NCIS: New Orleans', 'Blue Bloods' e 'Papà a tempo pieno'.

Un altro aspetto fondamentale della sua carriera fu il lavoro come narratore e doppiatore. La voce profonda e immediatamente riconoscibile di Keach lo rese particolarmente richiesto per documentari, programmi di divulgazione scientifica e produzioni televisive. Collaborò con National Geographic e Pbs, narrando numerosi programmi della serie 'American Experience', tra cui 'The Kennedys'. Fu inoltre la voce di 'American Greed', il programma di Cnbc dedicato ai grandi scandali finanziari e ai crimini economici, ruolo che mantenne per molti anni. La sua voce accompagnò anche produzioni di animazione e cinema per ragazzi. Tra queste figurano 'Batman – La maschera del Fantasma', alcuni episodi de 'I Simpson' e i due film della serie 'Planes', nei quali prestò la voce al personaggio di Skipper. Per Keach la narrazione rappresentava un'estensione naturale del proprio lavoro di interprete. La capacità di modulare il tono, costruire tensione e trasmettere emozioni anche senza la presenza fisica sullo schermo era una delle caratteristiche più apprezzate della sua professionalità. La vita dell'attore è stata segnata anche da momenti difficili, che Keach non nascose nelle interviste e nei suoi scritti autobiografici. Il 4 aprile 1984 venne arrestato all'aeroporto londinese di Heathrow con l'accusa di possesso di cocaina. La droga era stata nascosta in un contenitore di schiuma da barba. L'attore si dichiarò colpevole e venne condannato a nove mesi di carcere. Trascorse circa sei mesi nel penitenziario di Reading, prima di essere rilasciato per buona condotta. In seguito raccontò di avere sviluppato una dipendenza dalla cocaina, iniziata circa un anno prima dell'arresto, e di avere utilizzato la sostanza nel tentativo di contrastare la stanchezza e le pressioni legate al lavoro. "Pensavo che la mia carriera fosse finita, lo pensavo davvero", raccontò nel 2012 in un'intervista a 'Vulture'. La possibilità di tornare a interpretare Mike Hammer dopo la detenzione rappresentò per lui un'occasione di riscatto professionale e personale. Keach affrontò apertamente la propria esperienza anche nell'autobiografia 'All in All: An Actor's Life On and Off the Stage', ripercorrendo le difficoltà personali e professionali che avevano accompagnato la sua carriera. Nel corso degli anni si impegnò anche in attività di sensibilizzazione sulla dipendenza e sulla riabilitazione dei detenuti, mettendo a disposizione la propria esperienza personale.

I problemi di salute hanno accompagnato l'attore anche negli ultimi anni. Nel 2017, durante una rappresentazione teatrale di 'Pamplona', nella quale interpretava Ernest Hemingway al Goodman Theatre di Chicago, Keach manifestò difficoltà nel ricordare le battute. Lo spettacolo venne interrotto e le successive date furono cancellate. Pochi giorni dopo emerse che aveva subito un lieve infarto. L'attore promise tuttavia di tornare a Chicago per completare il proprio impegno teatrale e mantenne la promessa nel 2018. La malattia cardiaca si è aggravata nel tempo fino a portare all'insufficienza cardiaca che ne ha causato la morte, avvenuta nella sua abitazione polacca. Keach aveva anche un legame particolare con la Polonia, paese d'origine della moglie Malgosia Tomassi. Nel 2015 aveva ottenuto la cittadinanza polacca, consolidando un rapporto personale e familiare che lo aveva portato a trascorrere parte della propria vita nel Paese dell'Europa centrale. Keach si era sposato quattro volte. Dopo i matrimoni con Kathryn Baker, Marilyn Aiken e Jill Donahue, nel 1986 aveva sposato Malgosia Tomassi, attrice e modella di origine polacca, che gli è rimasta accanto fino alla morte. Dalla loro unione sono nati due figli, Shannon e Karolina. Tra i familiari che gli sopravvivono figurano anche il fratello James, con il quale aveva condiviso diverse esperienze professionali. I due avevano interpretato insieme Frank e Jesse James nel film 'I cavalieri dalle lunghe ombre' del 1980, contribuendo anche alla scrittura e alla produzione della pellicola. (di Paolo Martini)

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)