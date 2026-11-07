(Adnkronos) – ''Permettere alla verità di emergere, libera da agende politiche o manipolazioni''. Perché ''noi che abbiamo vissuto il 7 ottobre meritiamo risposte, assunzione di responsabilità e, soprattutto, la verità''. Così Andrea Cohen, da Sderot nel sud di Israele, commenta con l'Adnkronos l'approvazione da parte della Knesset, in prima lettura con 65 voti a favore e 50 contrari, di un disegno di legge per istituire una commissione d'inchiesta statale che indaghi sulle mancanze e sui fattori che hanno portato al massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023 e sulla successiva guerra nella Striscia di Gaza. ''In quanto persona che il 7 ottobre si trovava a Sderot e ha vissuto quegli eventi in prima persona, accolgo con favore questa indagine'', anche se ''è doloroso rivivere quanto accaduto'', racconta. ''Negli ultimi tre anni sui media internazionali si è assistito a una grande quantità di disinformazione, distorsione dei fatti e narrazioni contrastanti. Per chi, come me, ha vissuto direttamente quella giornata orribile, è stato estremamente doloroso e avvilente assistere a tale distorsione'', spiega. Ora, ''spero che questa indagine permetta alla verità di emergere, libera da agende politiche o manipolazioni. Le vittime, le loro famiglie, i soldati che combattono per difendere il nostro Paese ed eliminare i terroristi, insieme alle loro insidiose trappole, e tutti noi che abbiamo vissuto il 7 ottobre, meritiamo risposte, assunzione di responsabilità e, soprattutto, la verità'', sottolinea. ''Mi auguro che il mondo riesca finalmente a vedere gli eventi per ciò che sono stati realmente, anziché attraverso la lente di narrazioni politiche'', insiste. Andrea Cohen è cresciuta a New York, dove i suoi nonni catanesi si erano trasferiti. In Florida a 19 anni ha conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito, l'israeliano Asaf, e con lui nel 2011 si è trasferita in Israele. Il 7 ottobre 2023 era nella sua casa di Sderot insieme ai suoi cinque figli e a due nipoti che avevano dormito da lei. ''Ci siamo svegliati con l'allarme rosso. I miei figli più grandi sono saltati giù dal letto e io ho preso mia figlia che allora aveva 4 anni e siamo andati al rifugio'', ricorda. ''Dopo un po' ho sentito parlare nel corridoio del mio palazzo, abito al piano terra. Ho osato guardare fuori e chiedere cosa stesse succedendo. Il rabbino è corso fuori dalla sinagoga e mi ha detto di chiudere a chiave tutte le porte e le finestre, spegnere le luci perché c'erano 'terroristi che hanno invaso Sderot e stanno uccidendo persone''', ricorda. Quel 7 ottobre era sabato e ''non usiamo i nostri telefoni durante lo Shabat, siamo religiosi, ma era chiaro che eravamo in pericolo. Così ho acceso il telefono e chiamato la stazione di polizia per chiedere cosa fare, ma la polizia non c'era!'', ricorda Cohen, affermando che ''Hamas era dentro e aveva ucciso i poliziotti''. A quel punto, ricostruisce, ''ho chiamato la sicurezza nazionale, ma mi hanno detto che non c'era nulla da fare''. Quindi, ''ho ricevuto un messaggio e delle foto da una mia amica che diceva che i terroristi stavano entrando nel suo condominio e cercavano di entrare nelle case sparando. Mi ha detto di salire ai piani più alti del mio edificio'' e a quel punto ''sono corsa con i bambini a casa di un vicino al piano di sopra. Siamo rimasti lì un po' di tempo, senza connessione telefonica e di Internet''. Tornati a casa, ''15 persone nel piccolo rifugio antiaereo'', Cohen ha aspettato suo marito, ''ha guidato come un matto per venire da noi, anche con i terroristi a piede libero''. Nel frattempo ''arrivavano sempre più storie di persone uccise o prese in ostaggio, il nostro peggiore incubo''. Poi è arrivata la notte. ''Non abbiamo mangiato né bevuto, abbiamo cercato di muoverci il meno possibile e di non emettere suoni nel timore che i terroristi tentassero di entrare'' mentre ''arrivavano messaggi della sicurezza di non aprire le finestre'' e che ''era proibito andarsene''. A quel punto ''ho iniziato a pregare perché avessimo un modo per andarcene'' ed ''è successo un miracolo, ci hanno detto che a Rannana c'erano persone pronte a ospitare la gente di Sderot''. Di lì la decisione di partire. ''La nostra famiglia di 7 persone si è infilata in una piccola macchina, uno sull'altro. Abbiamo guidato veloce come un fulmine fuori da Sderot mentre i terroristi sparavano per le strade'', racconta Cohen.

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