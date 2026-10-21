Webuild: cantieri ferroviari, avanti con il confronto per dare al Paese le opere

(Adnkronos) – Webuild conferma l’impegno al confronto con la committenza e con le istituzioni, con l’obiettivo di dare al Paese le opere strategiche in corso di realizzazione. La società, si legge nella nota di Wbuild, precisa che la riduzione delle attività su alcuni cantieri non dipende da extracosti rivendicati: per questi esistono procedure previste da legge e contratto, che Webuild rispetta. Dipende dal fatto che restano da definire e liquidare lavori già eseguiti, in parte in variante e in parte oggetto di fatture contrattuali giunte a scadenza. Il tema è di natura contrattuale e non riguarda la solidità della società. Webuild ribadisce l’attenzione per lavoratori e imprese della filiera e l’auspicio di una soluzione rapida. L’offerta su Trevi, si rileva, è un investimento industriale distinto, che non riguarda questo tema.

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